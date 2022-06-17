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NBA／記者先問拿FMVP感想？柯瑞卻怒拍桌：這不是重點吧

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞賽後者會針對記者問題卻拍桌。 法新社
柯瑞賽後者會針對記者問題卻拍桌。 法新社

柯瑞在今天奪下生涯第四冠後，賽後激動掩面而泣，隨後他也順利拿下冠軍賽MVP，不過當面對記者一個問題，讓柯瑞無奈搖頭。

柯瑞今天拿到生涯第4冠，追平詹姆士(LeBron James)，成為現役球員最多冠軍戒的球員，此外他還加入了「4冠+2屆年度MVP」的行列，成為繼喬丹(Michael Jordan)、詹姆士、魔術強森(Magic Johnson)、鄧肯(Tim Duncan)、羅素(Bill Russell)和賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)後，第7位締造歷史的巨星。

柯瑞在總冠軍賽場均30分、5籃板、5助攻，在毫無意外下以全票之姿拿下FMVP。不過賽後柯瑞在接受媒體訪問時，一名記者問道，「終於拿到冠軍賽MVP這對你來說意味著什麼？」

不料，柯瑞對於這個問題感到相當不悅，當下用手遮住臉無奈回應，「這個獎不是重點吧，我們現在是年度冠軍了，你怎麼會先從這種問題問起呢？我們可是一支擁有四冠的球隊。」

「我的意思是，我們贏了總冠軍，我們都聽到了那些歡呼聲，這很顯然是團隊的功勞。」

強森

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