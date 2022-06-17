快訊

富樂快篩取得EUA與「邵博士」有關？ 羅一鈞說明

「二次感染」定義擬介於1至3個月 羅一鈞曝要3條件評估

北市逐步鬆綁校園活動 暑期營隊國高中可跨縣市活動

NBA／7冠獨居史上第3 近8季4次奪冠勇士王朝浮現

中央社／ 波士頓16日綜合外電報導
勇士今天擊敗塞爾蒂克拿下本季的總冠軍，近8季6度爭冠，當中有4次稱王，成為近代最成功的球隊，也讓NBA的「勇士王朝」浮現。 美聯社
勇士今天擊敗塞爾蒂克拿下本季的總冠軍，近8季6度爭冠，當中有4次稱王，成為近代最成功的球隊，也讓NBA的「勇士王朝」浮現。 美聯社

勇士今天擊敗塞爾蒂克拿下本季的總冠軍，近8季6度爭冠，當中有4次稱王，成為近代最成功的球隊，也讓NBA的「勇士王朝」浮現。

勇士今天在柯瑞（StephenCurry）砍進並列全場最高34分的帶領下，以103比90獲勝，並以總冠軍賽4勝2負的成績，成功拿下本季的總冠軍。

在NBA歷史上，塞爾蒂克與洛杉磯湖人（含前身）隊史都曾17次奪得總冠軍，並列史上第1。在今天奪冠之前，勇士（含前身）和芝加哥公牛在隊史上都曾拿下6次總冠軍，兩隊並列史上第3；但今天捧起總冠軍金盃，勇士隊史7度稱王，成功超越公牛，以7冠獨居史上第3。

過去公牛在「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、「天下第2人」皮朋（Scottie Pippen）的聯手之下，曾兩度締造3連霸，一共拿下6座總冠軍，建立起「公牛王朝」，成為一代強權的代表性球隊。

勇士2014-15球季在「浪花兄弟」柯瑞（StephenCurry）與湯普森（Klay Thompson）帶領下，以4比2擊敗由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）率領的克里夫蘭騎士，拿下球隊睽違40年的總冠軍金盃。

2016-17、2017-18兩季，在杜蘭特（Kevin Durant）與「浪花兄弟」聯手下，勇士成功衛冕，完成2連霸。

這個球季，柯瑞展現一爭總冠軍賽最有價值球員（FMVP）的決心，一肩扛起球隊，率隊克服總冠軍系列賽0比1、1比2的劣勢，兩度扭轉戰局，後來居上奪得總冠軍。

勇士隊史7度奪冠超越公牛，也曾在2016年以73勝打破公牛1995-96球季創下的單季72勝聯盟最佳紀錄，加上他們以猛烈的三分球改變NBA生態的球風，頗有「接班」公牛，建立起「勇士王朝」的味道。

勇士 公牛 塞爾蒂克

延伸閱讀

NBA／強勢表現勇奪總冠軍賽MVP 柯瑞寫不朽成就

NBA／重申柯瑞不需FMVP證明自己 林書豪給出兩大理由

收下NBA總冠軍與FMVP 柯瑞：堅持信念

NBA／柯瑞飆34分領銜 勇士重返榮耀8年奪第4冠

相關新聞

NBA／柯瑞奪冠喜極而泣 榮獲生涯首座FMVP實至名歸！

NBA總冠軍賽在今天勇士以系列賽4：2淘汰塞爾蒂克後落幕，而勇士主控柯瑞（Stephen Curry）靠著系列賽6戰平均...

NBA／強勢表現勇奪總冠軍賽MVP 柯瑞寫不朽成就

34歲的柯瑞（Stephen Curry）在總冠軍賽6戰平均攻下31.2分6籃板5助攻2抄截，投籃命中率48.0%，每場可投進5.2記三分球，三分命中率亦達到44%的水準。 在綠衫軍整個系列賽如

NBA／奪冠致詞隊友高喊MVP 維金斯：美夢成真的一刻

從2014年以選秀狀元身份進入聯盟以來，一直被批評未將天賦兌換成場上表現的勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）...

NBA／直言未奪冠很痛苦 泰托姆好表現已能昂首退場

塞爾蒂克隊今天在總冠軍賽第6戰眼睜睜看著勇士隊在主場封王，讓「綠衫軍」一哥泰托姆（Jayson Tatum）在賽後記者會...

NBA／與柯瑞留頒獎台熱舞 湯普森喊：我們專投三分跟奪冠

2019年勇士冠軍賽夢隨湯普森（Klay Thompson）膝傷粉碎，如今3年時間過去且在少了離開的杜蘭特（Kevin Durant）情況下，勇士仍重返榮耀拿到8年來第4冠，克服傷病磨練的湯普森欣喜可

NBA／魯尼季後賽成關鍵要角 奪冠感謝柯爾始終給機會

達成例行賽季82場全勤成就，魯尼（Kevon Looney）更成為勇士季後賽鞏固禁區支柱，此外其進攻籃板也是球隊仰賴一大武器，他在奪冠記者會上也感謝教頭柯爾（Steve Kerr）一路相挺。 「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。