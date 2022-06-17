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NBA／奪冠致詞隊友高喊MVP 維金斯：美夢成真的一刻

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
維金斯今年在總冠軍賽證明身價，在攻守兩端為勇士注入無限的活力與體能，在今天一圓總冠軍美夢後，維金斯在致詞時也被隊友起哄高呼「MVP」。 美聯社
維金斯今年在總冠軍賽證明身價，在攻守兩端為勇士注入無限的活力與體能，在今天一圓總冠軍美夢後，維金斯在致詞時也被隊友起哄高呼「MVP」。 美聯社

從2014年以選秀狀元身份進入聯盟以來，一直被批評未將天賦兌換成場上表現的勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins），今年在總冠軍賽證明身價，在攻守兩端為勇士注入無限的活力與體能，在今天一圓總冠軍美夢後，維金斯在致詞時也被隊友起哄高呼「MVP」，而他也直言這是美夢成真的一刻。

維金斯在2020年轉隊到勇士並隨隊歷經過去兩年低潮，不過本賽季在勇士三巨頭年紀不斷增長也因傷打打停停的情況下，過去被戲稱為「公務員」的維金斯反倒成為勇士陣中的穩定力量，先是生涯首度入選明星賽，在來到強度更高的季後賽後，他也將體能優勢徹底發揮在攻守兩端上，讓勇士在面對其他年輕對手時不至於落入下風。

在與塞爾蒂克的總冠軍系列賽中，維金斯也繳出一張平均18.3分、8.8籃板、2.2助攻、1.5組攻與1.5抄截的全能成績單，可說是勇士在總冠軍賽防守端表現最亮眼的球員，尤其是讓今年同樣首度打冠軍賽的塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）在進攻侵略性上大減，成為勇士封王的另一大功臣。

而維金斯在今天賽後上台受訪時，勇士隊友也不斷高呼「MVP」，表達對於維金斯表現的認可，他說：「榮耀歸於上帝，這是美夢成真的一刻，沒有我的隊友辦不到這件事，我想要贏球，我們想要作為一個團隊來贏得這座冠軍。」

勇士 維金斯 塞爾蒂克

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