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NBA／柯瑞奪冠喜極而泣 榮獲生涯首座FMVP實至名歸！

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞在奪冠霎那喜極而泣。 美聯社
柯瑞在奪冠霎那喜極而泣。 美聯社

NBA總冠軍賽在今天勇士以系列賽4：2淘汰塞爾蒂克後落幕，而勇士主控柯瑞（Stephen Curry）靠著系列賽6戰平均31.2分、5助攻、6.2籃板、2抄截的亮眼數據，總算奪下生涯首座總冠軍賽MVP，賽後他也情緒激動紅了眼框，並直言能走到這一刻真的非常不真實。

過去已3度與總冠軍賽MVP擦身而過的柯瑞，今年再度回到冠軍賽舞台，儘管仍一度受到質疑，不過最終他仍是以亮眼的數據以及關鍵時刻的大心臟表現，再一次證明自己的身價，在今天猛轟34分、7籃板、7助攻幫助勇士奪下隊史第7冠後，柯瑞也一度情緒激動的坐在球場上。

柯瑞(右)總算奪下生涯首座總冠軍賽MVP。 美聯社
柯瑞(右)總算奪下生涯首座總冠軍賽MVP。 美聯社

賽後柯瑞更是與隊友、對手和手持雪茄的父親老柯瑞（Dell Curry）一一擁抱，而他也成為史上第7位生涯榮獲至少4冠與2座年度MVP的球員，最近一位達成的為湖人詹姆斯（LeBron James），另外5人分別為羅素（Bill Russell）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）、喬丹（Michael Jordan）與鄧肯（Tim Duncan）。

對於再一次率領球隊奪冠，柯瑞賽後直言對於整個團隊感到非常驕傲，「有他們在後面支持我，過去三年我們從低谷到高峰，沒有想到今年我們能夠在這裡，非常不可思議、不真實。我們走了好長一段路才來到這裡，每天努力訓練，才會有這賽季的表現。」

勇士柯瑞高舉冠軍金盃。 美聯社
勇士柯瑞高舉冠軍金盃。 美聯社

而柯瑞也如願拿下生涯首座以傳奇球星羅素命名的總冠軍賽MVP獎座，他說：「之前的低谷當中我們會一度懷疑自己，但我們堅信信念，知道我們會回來，每一個在這座舞台上的人都有自己的夥伴，有家人、朋友在後面支持著我們，這一座冠軍證明我們是非常棒的團隊，在這個團隊中我們有些人有經驗，有些人是第一次，我們是個大家庭，彼此幫助，這一座冠軍對我們非常特別。」

柯瑞 勇士 羅素

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