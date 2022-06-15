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NBA／稱喬丹也守不住柯瑞 名人堂射手米勒給出解釋

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊柯瑞。 美聯社
勇士隊柯瑞。 美聯社

柯瑞領軍的勇士隊在總冠軍賽第五戰擊敗塞爾蒂克率先聽牌，且揚言要在波士頓奪下冠軍，名人堂射手米勒（Reggie Miller）在節目上被問到公牛王朝時期的喬丹（Michael Jordan）與皮朋（Scottie Pippen），誰能帶給柯瑞麻煩？他直言麥可喬丹守不住柯瑞，言論一出立即引起球迷議論。

名人堂射手米勒（Reggie Miller）。 美聯社
名人堂射手米勒（Reggie Miller）。 美聯社

米勒在職業生涯中與喬丹交手過多次，溜與公牛隊戰也留下不少偉大的戰役，也是公牛3連霸王朝的墊腳石之一，絕對有資格評論公牛兩大傳奇，這位名人堂射手就在節目上被問到皮朋與喬丹誰能守住柯瑞？他表示：「我會選擇皮朋，回顧一下在面對爵士的比賽中，他主要防守對象是史塔克頓（John Stockton），在面對溜馬時是則是傑克森（Mark Jackson），如果他順利守住指揮官，將能打亂對方的進攻，而我認為皮朋的身高有辦法給柯瑞一定的壓制力。」

這番回答讓節目主持人帕特里克（Dan Patrick）藉機提問，「選擇了皮朋是否會讓喬丹不開心」？米勒則淡然表示：「別誤會了，喬丹也是一名偉大的防守者，但他必須負擔絕大部分的進攻責任，儘管我很喜歡他，但我都能在他頭上扣籃了，你真的有觀察過柯瑞的跑位嗎？他跟我一樣很會跑，無法全力防守的喬丹不可能守得住柯瑞。」

波士頓

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