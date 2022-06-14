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NBA／形容柯瑞是「魔術師」 湯普森：從不用擔心他

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞。 法新社
柯瑞。 法新社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天外線熄火，9次三分球出手全部落空，三分球連續進球紀錄告終，不過「浪花兄弟」好搭檔湯普森（Klay Thompson）形容柯瑞是「籃球魔術師」，不需要為好兄弟擔心。

湯普森今天在總冠軍賽第5戰攻下21分，加上維金斯（Andrew Wiggins）26分，以104：94壓下塞爾蒂克隊。三分球11投5中的湯普森提到，柯瑞的表現不用多慮，「我們從不用為30號（柯瑞）擔心或有壓力。」

湯普森表示，柯瑞把勇士帶到一個高度，很難想像沒有柯瑞的球隊會是什麼樣子，「他今晚表現不佳，我知道他會有所回應，他是我見過最好的競爭者，而且是完美主義者，就像我一樣，我知道他會去想那些失手的球，這是好事，因為周四（台灣時間周五的第6戰），希望大部分時間，他能回歸水平，這樣就夠可怕了。」

目前NBA三分球季後賽加例行賽的連續進球場次的前兩名都是柯瑞保持，分別是18年到前一戰的233場，以及2014年到16年的196場，兩者都遠遠領先下一位克拉克森（Jordan Clarkson）的101場。

湯普森形容，有球在手的柯瑞就像「魔術師」，「他重新定義控球後衛的能力，他具有前所未見的超凡天賦。」

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