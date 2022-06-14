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NBA／不理會交易傳聞 戈貝爾曬最新手臂肌肉照引關注

聯合新聞網／ 綜合報導
爵士中鋒戈貝爾昨在個人IG上曬出自己最新訓練照。 法新社
爵士中鋒戈貝爾昨在個人IG上曬出自己最新訓練照。 法新社

爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）昨在個人IG上曬出自己最新訓練照，其中他手臂肌肉的改變引起外界關注。

戈貝爾從進入聯盟以來一直算是偏瘦的中鋒，經過幾個賽季的苦練和洗禮，他的身材有逐年精壯的趨勢，雖然他所屬的球隊爵士本季季後賽第一輪就遭淘汰，不過戈貝爾並沒有因此停止訓練，反而提早開始為下季做準備。

昨日戈貝爾在IG放上自己最新訓練照，除了可見他頂著一頭金發進行包括拳擊在內的各項訓練，還能發現他整個身材頓時大了一號，碩大的肌肉連湖人中鋒霍華德（Dwight Howard）也為他按讚。

今年賽季戈貝爾出戰66場例行賽，場均15.6分、14.7籃板、2.1阻攻、投籃命中率71.3%，其中籃板和投籃命中率均為聯盟第一，不過爵士季後賽首輪就遭獨行俠擊敗，隨後戈貝爾和後衛米契爾（Donovan Mitchell）不和傳聞再起，爵士也投下震撼彈，宣布開除執教8年的主帥史奈德（Quin Snyder）。

近期出現許多關於戈貝爾交易的流言，知名美媒B/R今天建議爵士把戈貝爾送往籃網，換回西門斯(Ben Simmons)、克萊斯頓（Nicolas Claxton）和選秀籤。

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