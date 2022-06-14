NBA／魏金斯爆發狂取26分13籃板 勇士總冠軍賽聽牌

勇士頭號球星柯瑞今天手感不佳只拿16分，但魏金斯轟下全隊最高26分，並抓下全場最多13個籃板，讓勇士104比94擊退塞爾蒂克，在總冠軍賽以3比2率先「聽牌」。

美國職籃NBA東、西區冠軍波士頓塞爾蒂克、金州勇士，在7戰4勝制總冠軍賽前4場比賽打完後，以2比2戰成平手，雙方今天移師勇士主場進行搶「聽牌」的第5戰。

這場比賽勇士在湯普森（Klay Thompson）飆進三分球後，很快以17比6取得兩位數領先，這個三分球是他生涯在總冠軍賽第100個三分球，過去只有柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）能有此成就。勇士靠著24比8的強勢開局，在首節27比16領先塞爾蒂克。

次節，塞爾蒂克打出10比5開局，一度將落後追到剩下6分，無奈他們這場比賽前12次在三分線外出手全部落空，讓勇士在魏金斯（Andrew Wiggins）的「3分打」得手後，要回兩位數的領先。在魏金斯半場砍進16分、柯瑞也獲10分的聯手帶領下，勇士上半場以51比39領先。

兩隊易籃再戰，塞爾蒂克找回長程砲火的準星，在塔特姆（Jayson Tatum）飆進3記三分球的帶領下，打出一波三分球5次出手全部命中的攻勢，造就19比4的強勢開局，反以58比55超前，但勇士波爾（JordanPoole）砍進壓哨的大號三分球，除讓他們3節打完、仍以75比74保有領先，也成功帶起球隊士氣。

勇士末節打出10比0開局，以85比74再將領先拉開到兩位數，並在魏金斯切入後的一記單臂灌籃後領先達15分。勇士末節猛烈的攻勢，讓塞爾蒂克無力反撲，最終讓勇士以10分之多留下「聽牌」的關鍵1勝。

魏金斯今天拿下26分、13籃板，有「雙十」表現，且兩項數據都是勇士全隊最高，湯普森貢獻21分，柯瑞雖仍攻下16分，但三分球9投全部落空，22次出手僅命中7球，手感並不理想，替補的培頓（GaryPayton II）、波爾分別有15分、14分入袋。

塞爾蒂克的塔特姆攻下全場最高27分，並抓下10個籃板，交出「雙十」成績單，史瑪特（MarcusSmart）貢獻20分，布朗（Jaylen Brown）、威廉斯三世（Robert Williams III）則分獲18分、10分。

勇士今天率先「聽牌」，最快可於16日（台灣時間17日），在塞爾蒂克主場進行的總冠軍賽第6戰封王。

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