NBA／外線前12投落空 塞爾蒂克創兩項三分球紀錄

塞爾蒂克隊今天總冠軍賽第5戰的前12次三分線出手都落空，寫下另類總冠軍賽紀錄，不過第三節4分34秒泰托姆（Jayson Tatum）外線命中後，讓「綠衫軍」締造一項NBA季後賽紀錄。

泰托姆投進的第一記外線，是塞爾蒂克今年季後賽第307顆三分球，成為NBA季後賽三分球進球數最多的隊伍；原本紀錄保持隊伍正是「綠衫軍」今年的爭冠對手勇士隊，勇士2016年季後賽共投進306顆三分球，不過勇士6年前總計出手779球，塞爾蒂克今年在出手第832球才締造新猷。

勇士2016年雖締造紀錄，但最終在總冠軍賽第7戰敗給騎士隊；「綠衫軍」今天以94：104敗給勇士後，7戰4勝制的總冠軍賽也陷入2：3劣勢。

塞爾蒂克今天半場打完以39：51落後，其中前12次外線出手都落空，是NBA總冠軍賽開賽連續失手外線紀錄。第三節泰托姆外線開張後，「綠衫軍」連續投進8記外線，比分一度超前，但第三節被勇士波爾（Jordan Poole）投進壓哨打板三分球，勇士三節打完再取得75：74領先，第四節又打出一波10：0攻勢拉開差距，沒讓「綠衫軍」再反撲成功。

塞爾蒂克整場三分球32投11中，勇士40投僅9中，其中當家球星柯瑞（Stephen Curry）三分球9投全落空，自己保持的季後賽連續三分球進球場次紀錄停在132場，連同例行賽的連續外線進球場次也停在233場。

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