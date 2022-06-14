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NBA／三分球9投盡墨 柯瑞中斷外線連續進球場次紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊柯瑞（右）。 路透社
勇士隊柯瑞（右）。 路透社

下半場換上勝率百分百的紫色戰靴，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）卻仍找不到外線準星，他今天總冠軍賽第5戰9次三分球出手全部落空，連續三分球進球場次中斷，但勇士104：94壓下塞爾蒂克隊，7戰4勝制的總冠軍賽拿下關鍵的「聽牌」第3勝。

這是柯瑞自2018年11月9日（美國日期11月8日）後首度沒有外線進球，自己締造的季後賽連續三分球進球場次停在132場，連同例行賽的連續外線進球場次也停在233場。

柯瑞前4戰總共拿下137分，是2017年杜蘭特（Kevin Durant）後最多；他4場共飆進25記三分球則是總冠軍賽前4戰紀錄，目前總冠軍賽外線進球紀錄也是他2016年寫下的32球。

今年有機會改寫紀錄，前一場狂轟43分，包含7記三分球的柯瑞，今天上場37分鐘，9度外線出手卻全部落空，全場22投7中「僅」拿16分，寫下今年總冠軍賽新低，不過球隊在維金斯（Andrew Wiggin）26分領軍下仍守護勝利。

柯瑞 勇士 塞爾蒂克

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