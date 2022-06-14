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NBA／「從未想過打NBA」記者一個問題改變柯瑞人生

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞透露自己是在大學二年級時才做出打NBA的決定。 路透
柯瑞透露自己是在大學二年級時才做出打NBA的決定。 路透

投進史上最多三分球的兩屆MVP柯瑞（Stephen Curry），日前在一節目上談到想挑戰世界最高籃球殿堂的原因，並透露自己是在大學二年級時才做出這個決定。

被譽為是NBA史上最偉大射手，柯瑞在2015、2016年兩度獲選年度MVP，也是史上首位獲得全票通過，此外他生涯一共6度率領勇士打入總決賽，並奪下3次總冠軍，不過和許多球員不同的是，柯瑞並非從小就堅定自己未來要挑戰NBA的目標。

柯瑞的父親老柯瑞（Dell Curry）也是一名NBA球員，受到父親影響柯瑞從小確實也有NBA夢，但受限於身材和體型，柯瑞並不認為自己未來有機會闖入職籃，直到大學二年級所屬的大學籃球隊戴維森學院在八強賽不敵強敵堪薩斯大學，當時球隊在讀秒階段才落敗，柯瑞從此化悲憤為力量，想要精進自己球技，並在未來盼能闖進NBA。

回想當時場景，柯瑞透露，「我們當時就坐在休息室哭，隨後接受媒體採訪時，我就被問『你有打算投入選秀嗎？』，我當時想『你在說什麼啊，打NBA完全不在我的人生規劃中』，但是被問完這個問題後，我開始想，這或許聽起來很瘋狂，但會不會我真的有可能挑戰看看。」

柯瑞表示自己日後開始關注NBA的選秀規章，不過他仍決定在大學多待一年，給自己多一年的時間調整，並將自己訓練成一個稱職的控衛。

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