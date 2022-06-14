NBA／總冠軍賽MVP 賭盤最看好柯瑞

美國職籃NBA勇士頭號球星柯瑞在總冠軍賽第4戰轟下43分，率隊擊敗塞爾蒂克，並以系列賽2比2扳平戰局，讓他成為總冠軍賽MVP最看好的候選人。

根據運彩公司DraftKings、運動博弈網站FanDuel開出的賭盤，最被看好拿下NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP）的就是金州勇士的柯瑞（Stephen Curry），緊追在後的是波士頓塞爾蒂克的塔特姆（JaysonTatum）。

在勇士輸掉總冠軍賽第3戰後，柯瑞原本沒那麼被看好，但在第4戰包括砍進7個三分球在內，26投14中拿下43分，讓勇士重獲主場優勢，他很快又成為最被看好的球員。

根據另一家博彩公司BetMGM開出的盤口，柯瑞也是最被看好能奪得總冠軍賽MVP的球員。

身高6呎2吋的後衛柯瑞在總冠軍賽表現出色，平均每場比賽可獲34.3分、6.3籃板、3.8助攻，整體投籃命中率達5成，三分球命中率也有4成9。

根據DraftKings的說法，可望拿下總冠軍賽MVP前5名球員中，柯瑞是唯一的勇士球員，其他被看好的程度排在前5的球員包括塞爾蒂克的塔特姆、布朗（Jaylen Brown）、史瑪特（Marcus Smart）、霍福德（Al Horford）。勇士的魏金斯（Andrew Wiggins）、湯普森（Klay Thompson）並列第6，威廉斯三世（Robert Williams III）、懷特（Derrick White）並列第7名。

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