NBA／歐尼爾在推特上回嗆球迷 美媒笑稱可和杜蘭特討教

日前有網友嗆傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）是靠布萊恩（Kobe Bryant）才奪冠，歐尼爾也直接開砲回嗆對方，對此美媒開玩笑表示，「俠客」也開始效法杜蘭特（Kevin Durant），開啟和網友對嗆模式。

布萊恩和歐尼爾是NBA史上最著名的雙人組之一，兩人在2000到02年率領湖人完成3連霸，當時三次總冠軍賽MVP都是由歐尼爾拿下，不過日前有名網友在推特上寫下，「如果沒有布萊恩，歐尼爾生涯根本拿不到冠軍戒指。」

看到這樣的評論歐尼爾也沒忍住，直接在推特上回嗆，「笨蛋，一支球隊沒有兩個以上的明星球員根本不可能拿冠軍，你看看魔術強森（Magic Johnson）沒有賈霸（Kareen Abdul-Jabar）能拿幾座冠軍？史密斯（Kenny Smith）沒有歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）能奪冠嗎？你到底在說什麼，每個人都愛我的成就，你給我閉上你的臭嘴。」

對於歐尼爾在推特上破口大罵的行為，美媒評價他現在一定特別了解杜蘭特的心情，或許「俠客」也可以像杜蘭特請教一些在推特上和網友對嗆的技能。

no person can win without another star big dummy how many would magic have without kareem how many would kenny smith have without hakeem wtf u talking about i hate dumb ass people enjoy my stats and stf up — SHAQ.SOL (@SHAQ) 2022年6月13日

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