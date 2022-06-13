快訊

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

NBA／歐尼爾在推特上回嗆球迷 美媒笑稱可和杜蘭特討教

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友嗆傳奇中鋒歐尼爾靠布萊恩奪冠，歐尼爾回嗆對方。 路透
有網友嗆傳奇中鋒歐尼爾靠布萊恩奪冠，歐尼爾回嗆對方。 路透

日前有網友嗆傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）是靠布萊恩（Kobe Bryant）才奪冠，歐尼爾也直接開砲回嗆對方，對此美媒開玩笑表示，「俠客」也開始效法杜蘭特（Kevin Durant），開啟和網友對嗆模式。

布萊恩和歐尼爾是NBA史上最著名的雙人組之一，兩人在2000到02年率領湖人完成3連霸，當時三次總冠軍賽MVP都是由歐尼爾拿下，不過日前有名網友在推特上寫下，「如果沒有布萊恩，歐尼爾生涯根本拿不到冠軍戒指。」

看到這樣的評論歐尼爾也沒忍住，直接在推特上回嗆，「笨蛋，一支球隊沒有兩個以上的明星球員根本不可能拿冠軍，你看看魔術強森（Magic Johnson）沒有賈霸（Kareen Abdul-Jabar）能拿幾座冠軍？史密斯（Kenny Smith）沒有歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）能奪冠嗎？你到底在說什麼，每個人都愛我的成就，你給我閉上你的臭嘴。」

對於歐尼爾在推特上破口大罵的行為，美媒評價他現在一定特別了解杜蘭特的心情，或許「俠客」也可以像杜蘭特請教一些在推特上和網友對嗆的技能。

強森

相關新聞

NBA／穿紫色戰靴3戰全勝？ 柯瑞：不知道有如此魔力

柯瑞（Stephen Curry）在關鍵第4戰狂砍43分，包括第四節獨拿10分，帶領勇士在逆境中贏得重要勝利，將系列賽扳成2比2平手。很多人也注意到柯瑞腳上所穿的薰衣草紫色球鞋，儼然已經成了今年季後賽的「不敗之靴」。

NBA／波士頓球迷威力 格林認證「最討人厭」

勇士隊球星格林（Draymond Green）和「綠衫軍」塞爾蒂克隊球迷的恩怨眾所皆知，第5戰開打前格林還火上加油，他在...

NBA／柯瑞FMVP預測衝回第1 球評：不論奪冠與否都非他莫屬

總冠軍賽第4戰勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）單場43分的驚人表現將戰局扳平，目前在「總冠軍賽MVP」預測排行榜晉身成首位。球評柏金斯（Kendrick Perkins）認為，無論勇士最終奪

NBA／歐尼爾在推特上回嗆球迷 美媒笑稱可和杜蘭特討教

日前有網友嗆傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）是靠布萊恩（Kobe Bryant）才奪冠，歐尼爾也直接開砲回嗆對方，對此美媒開玩笑表示，「俠客」也開始效法杜蘭特（Kevin Duran

NBA／媒體傳將續留公牛 佛西維奇：他們怎知我想什麼？

根據報導，公牛成為聯盟對交易戈貝爾（Rudy Gobert）頗有興趣的球隊之一，且可能會拿佛西維奇（Nikola Vucevic）做為籌碼。不過儘管有流言出現，但有消息指出，佛西維奇不認為自己會離開芝

NBA／無論勇士奪冠與否 魔術強森：柯瑞都該拿FMVP

隨著勇士扳平系列賽，官方所公佈的總冠軍賽MVP排行榜也出現變化，柯瑞（Stephen Curry）挾著優異表現再度登上榜首。 儘管總冠軍賽如今形成3戰2勝，MVP誰屬還有待一番爭鬥，不過魔術強森

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。