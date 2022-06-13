NBA／柯瑞生活規律帶來好表現 柯爾：像極了費德勒

美國職籃NBA金州勇士當家球星柯瑞生活規律，讓他能有穩定的好表現，球隊總教練柯爾就認為，這像極了網球巨星費德瑞。

柯爾（Steve Kerr）表示，柯瑞（Stephen Curry）看待籃球的方式，讓他想起了費德勒（RogerFederer）。

柯瑞10日為他輝煌職業生涯再寫下一頁光彩奪目的篇章，他拿下驚人的43分率領勇士隊贏球，在7戰4勝制NBA總冠軍賽以2比2與波士頓塞爾蒂克戰成平手。

那是一個會被載入NBA史冊的指標性表現，如此耀眼奪目的演出，提醒世人為何柯瑞會被認為是史上最偉大球員之一。

對柯爾來說，柯瑞的最新傑作讓他想起，勇奪20次大滿貫賽金盃的瑞士網球名將費德勒5年前在中國上海跟勇士隊相遇的情況。

柯爾回憶道：「我們其實是幾年前在中國遇到費德瑞，當時我們在上海打球，他來我們的休息室找我們聊聊，格林（Draymond Green）問他這20年來是怎麼做到的。」他還說，費德勒的回答很簡單，卻令人印象深刻。

當時費德勒表示：「我喜歡日常生活例行公事，我起床後，為孩子做早餐、送他們去上學，然後去練球。我已經找到正確的訓練方式，能讓我在這個年紀保持最好狀態。我很喜歡競爭，但我都會在每一天結束時，把頭靠在枕頭上，心想著這是多麼美好的一天。」

柯爾指出：「所以當我想到費德瑞的故事時，我就常想起柯瑞，情況非常類似，就是對生活的熱情，和享受過程的樂趣。」

目前為止，柯瑞在總冠軍賽的表現，讓他成為勇士隊上角逐總冠軍賽最有價值球員（MVP）獎項的最有力人選。

柯爾說：「他（柯瑞）的日常生活，就像節拍器般規律，每天都完全一樣。他去訓練室、舉重室、球場，像時鐘運轉一樣。但在這項工作中，也有快樂和活力的感覺。」

「我認為這是所有偉大運動員的共通點之一，當我們談到運動場上的超級巨星，世界級的費德勒、柯瑞，就能發現一個通則，他們不僅極為自律，而且真的很享受每一天。」

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