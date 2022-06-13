快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

NBA／柯瑞生活規律帶來好表現 柯爾：像極了費德勒

中央社／ 舊金山12日綜合外電報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

美國職籃NBA金州勇士當家球星柯瑞生活規律，讓他能有穩定的好表現，球隊總教練柯爾就認為，這像極了網球巨星費德瑞。

柯爾（Steve Kerr）表示，柯瑞（Stephen Curry）看待籃球的方式，讓他想起了費德勒（RogerFederer）。

柯瑞10日為他輝煌職業生涯再寫下一頁光彩奪目的篇章，他拿下驚人的43分率領勇士隊贏球，在7戰4勝制NBA總冠軍賽以2比2與波士頓塞爾蒂克戰成平手。

那是一個會被載入NBA史冊的指標性表現，如此耀眼奪目的演出，提醒世人為何柯瑞會被認為是史上最偉大球員之一。

對柯爾來說，柯瑞的最新傑作讓他想起，勇奪20次大滿貫賽金盃的瑞士網球名將費德勒5年前在中國上海跟勇士隊相遇的情況。

柯爾回憶道：「我們其實是幾年前在中國遇到費德瑞，當時我們在上海打球，他來我們的休息室找我們聊聊，格林（Draymond Green）問他這20年來是怎麼做到的。」他還說，費德勒的回答很簡單，卻令人印象深刻。

當時費德勒表示：「我喜歡日常生活例行公事，我起床後，為孩子做早餐、送他們去上學，然後去練球。我已經找到正確的訓練方式，能讓我在這個年紀保持最好狀態。我很喜歡競爭，但我都會在每一天結束時，把頭靠在枕頭上，心想著這是多麼美好的一天。」

柯爾指出：「所以當我想到費德瑞的故事時，我就常想起柯瑞，情況非常類似，就是對生活的熱情，和享受過程的樂趣。」

目前為止，柯瑞在總冠軍賽的表現，讓他成為勇士隊上角逐總冠軍賽最有價值球員（MVP）獎項的最有力人選。

柯爾說：「他（柯瑞）的日常生活，就像節拍器般規律，每天都完全一樣。他去訓練室、舉重室、球場，像時鐘運轉一樣。但在這項工作中，也有快樂和活力的感覺。」

「我認為這是所有偉大運動員的共通點之一，當我們談到運動場上的超級巨星，世界級的費德勒、柯瑞，就能發現一個通則，他們不僅極為自律，而且真的很享受每一天。」

柯瑞 柯爾 勇士

延伸閱讀

無論勇士奪冠 魔術強森：柯瑞都該拿總冠軍賽MVP

穿紫色戰靴3戰全勝？ 柯瑞：不知道有如此魔力

NBA／柯瑞FMVP預測衝回第1 球評：不論奪冠與否都非他莫屬

教頭隊友談柯瑞改變 強壯體魄成維持巔峰關鍵

相關新聞

NBA／穿紫色戰靴3戰全勝？ 柯瑞：不知道有如此魔力

柯瑞（Stephen Curry）在關鍵第4戰狂砍43分，包括第四節獨拿10分，帶領勇士在逆境中贏得重要勝利，將系列賽扳成2比2平手。很多人也注意到柯瑞腳上所穿的薰衣草紫色球鞋，儼然已經成了今年季後賽的「不敗之靴」。

NBA／波士頓球迷威力 格林認證「最討人厭」

勇士隊球星格林（Draymond Green）和「綠衫軍」塞爾蒂克隊球迷的恩怨眾所皆知，第5戰開打前格林還火上加油，他在...

NBA／柯瑞FMVP預測衝回第1 球評：不論奪冠與否都非他莫屬

總冠軍賽第4戰勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）單場43分的驚人表現將戰局扳平，目前在「總冠軍賽MVP」預測排行榜晉身成首位。球評柏金斯（Kendrick Perkins）認為，無論勇士最終奪

NBA／威廉斯左膝傷勢難解 第5戰出賽成疑

總冠軍賽第5戰即將來臨，不過在塞爾蒂克的傷兵報告中仍顯示，主力中鋒R.威廉斯（Robert Williams III）因左膝痠痛，列為出賽成疑。

NBA／戴維斯自曝兩個多月沒投籃 引發球迷議論

自從在2020年幫助湖人奪冠後，戴維斯（Anthony Davis）就陷入傷勢麻煩中，上季他僅出賽36場，本季也只打了40場比賽，是湖人最終連附加賽都沒得打的關鍵因素之一。 在最近傳出的一段戴維

NBA／歐尼爾在推特上回嗆球迷 美媒笑稱可和杜蘭特討教

日前有網友嗆傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）是靠布萊恩（Kobe Bryant）才奪冠，歐尼爾也直接開砲回嗆對方，對此美媒開玩笑表示，「俠客」也開始效法杜蘭特（Kevin Duran

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。