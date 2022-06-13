NBA／尼克有意找回「甜瓜」? 美媒：首要目標是補後衛

剛過完38歲生日的安東尼(Carmelo Anthony)下季動向成為球迷關注焦點之一，日前傳出尼克有意簽回這位昔日招牌球星，希望他能利用多年累積經驗帶領尼克年輕小將。

「甜瓜」在紐約效力7季，他曾在2019年回到麥迪遜花園廣場觀戰時表示，「我很期待未來能再回到這裡打更多場比賽，這裡的球迷一直都對我友善。」

根據《紐約郵報》報導，尼克制服組近日正在討論是否要簽回昔日看板人物安東尼，尼克認為他不僅能擔任板凳暴徒，在替補時間提供球隊火力，也能扮演老大哥的角色，起到穩定軍心的作用。

不過由於尼克陣中鋒線球員偏多，除了一哥藍道(Julius Randle)之外，還有托平(Obi Toppin)、瑞迪許(Cam Reddish)和巴瑞特(RJ Barrett)等人，「甜瓜」加入後能得到多少上場時間也仍是個問號。

儘管有意網羅安東尼，但據報導也指出，找回安東尼只是其次，尼克今夏首要目標是補強後場，尤其希望能簽下一位正值顛峰的球星，目前傳出爵士隊米契爾（Donovan Mitchell）是潛在人選。此外，獨行俠奇兵布朗森(Jalen Brunson)或灰熊後衛瓊斯(Tyus Jones)，也在考慮範圍。

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