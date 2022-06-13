NBA／柯瑞FMVP預測衝回第1 球評：不論奪冠與否都非他莫屬

總冠軍賽第4戰勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）單場43分的驚人表現將戰局扳平，目前在「總冠軍賽MVP」預測排行榜晉身成首位。球評柏金斯（Kendrick Perkins）認為，無論勇士最終奪冠與否，FMVP都非柯瑞莫屬。

柯瑞第四戰力挽狂瀾轟出43分10籃板4助攻，助勇士在客場逆境中取勝，讓系列賽再度歸零，賽後柯瑞也獲得來自詹姆斯(LeBron James)和韋德(Dwyane Wade)等巨星的稱讚，聽牌戰將在明天回到主場大通中心進行。

第三戰打完時柯瑞的腳踝傷勢受到外界關注，提到目前備戰狀態，他聲明「腳踝雖然一直需要治療，但目前整體感覺很好，而且勇士的油箱裡還有很多油。」

柯瑞在今年冠軍賽繳出34.3分、6.3籃板、3.8助攻、2抄截，比隊友湯普森（Klay Thompson）加上維金斯（Andrew Wiggins）場均合計得分33.8分還高，這也讓他在稍早NBA官網公布的FMVP預測排行榜上，重新超越塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown），而3至5名依序為泰托姆（Jayson Tatum）、湯普森和維金斯。

退休後轉當球評的柏金斯，日前表示今年FMVP非柯瑞莫屬，「我相信柯瑞一定會是本季冠軍賽MVP，無論勇士最終能不能拿下總冠軍，這個將項都會落在他身上，他已經證明自己就是這輪系列賽最棒的球員，其他球員完全無法和他匹敵。」

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