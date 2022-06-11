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NBA／稱柯瑞拿出冠軍賽最佳表現 湯普森、柯爾齊聲讚嘆

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
隊友湯普森直言，這可能是柯瑞在冠軍賽表現最棒的一場比賽，並再一次為柯瑞沒有入選年度第一隊抱不平。 美聯社
隊友湯普森直言，這可能是柯瑞在冠軍賽表現最棒的一場比賽，並再一次為柯瑞沒有入選年度第一隊抱不平。 美聯社

儘管前一場比賽才被壓傷左腳，但「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）今天在總冠軍賽第4戰豪取43分、10籃板，幫助勇士將系列賽追成2：2平手，賽後勇士隊友湯普森（Klay Thompson）甚至直言，這可能是柯瑞在冠軍賽表現最棒的一場比賽，並再一次為柯瑞沒有入選年度第一隊抱不平。

柯瑞今天出賽40分鐘出手26次命中14球，其中包括三分球14投7中，罰球也是9投8中的高水準演出，拿下43分、10籃板、4助攻，也讓塞爾蒂克主場球迷被打得鴉雀無聲，而包括這場比賽在內，柯瑞已經是生涯第13度在總冠軍賽拿下30分以上，追平已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）並列史上第8位。

談到柯瑞的史詩級表現，湯普森說：「這傢伙的心臟有夠大，但令人更驚訝的是他竟然沒有入選第一隊，不過就這樣吧，下一季他一定會做到。」

湯普森強調，在球隊戰情拉警報的情況下，柯瑞卻助隊搶下非贏不可的一戰，這樣的演出已足以在他心中排上柯瑞史上最好的冠軍賽表現，「他打出如此高效率的賽事，還抓下10顆籃板，並且是在對手在進攻端不斷攻擊他的情況下，我認為柯瑞對比賽的控制能力是非常驚人的。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也以無以倫比的表現來稱讚柯瑞，「塞爾蒂克拿出了聯盟最佳的防守，但柯瑞仍是頂住這樣的壓力，我認為他的身體正處在最強壯的階段。他在場上真的很辛苦，腳傷讓他有點掙扎，但他非常渴望勝利，當我結束執教工作後，我會回首過去並說一聲，謝謝你柯瑞。」

柯瑞 塞爾蒂克 勇士

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