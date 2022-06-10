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NBA／格林再開嗆 稱麥凱倫和塞隊一樣都拿不到冠軍
總冠軍賽第三戰塞爾蒂克以2：1取得領先優勢，勇士格林(Draymond Green)輸球後仍不忘繼續「發表言論」，嗆鵜鶘後衛麥凱倫（CJ McCollum）「塞爾蒂克最終不會拿到冠軍戒指，就跟你一樣。」
格林今年總冠軍賽表現低迷，3場比賽合計僅得到15分15助攻，兩項數據甚至和犯規數一樣，外界認為格林沒有把心放在「球場表現」上，而是在「發表看法」上。
根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，受邀擔任總冠軍賽第三戰球評的麥凱倫，賽後經過勇士休息室遇到格林，並對他說，「我告訴你，我看好塞爾蒂克拿下第3戰，但我看好你們贏G4，不過最終冠軍會落在波士頓手裡，我想在電視上講之前先跟你說我的看法。」
格林對於麥凱倫的預測立刻做出反擊，他回嗆，「沒關係，因為最終塞爾蒂克會跟你一樣，永遠得不到冠軍戒指。」
事實上麥凱倫日前還在《ESPN》的節目中，表示杜蘭特（Kevin Durant）就是當時勇士最強的球員，而且這是沒有爭論空間的，並提到儘管格林不斷強調柯瑞（Stephen Curry）是勇士的進攻發動機、應該拿到FMVP等等，在他內心深處，他仍知道杜蘭特是最強的。
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