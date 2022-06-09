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NBA／威廉斯禁區逞威 成塞爾蒂克關鍵勝利重要X因子

中央社／ 波士頓8日綜合外電報導
威廉斯三世。 美聯社
威廉斯三世。 美聯社

塞爾蒂克今天靠著禁區優勢擊敗勇士，拿下關鍵勝利的X因子。先發中鋒威廉斯三世此役頻頻在禁區逞威，有10籃板、4阻攻、3抄截的成績。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天116比100在主場擊敗金州勇士，這1勝除讓綠衫軍在7戰4勝制總冠軍賽以2比1領先，更重要的是，拿下這1勝，代表著有超過8成的機會，能奪得最後的總冠軍。

根據NBA的統計，過去39次在總冠軍賽前兩戰打完，雙方以1比1戰成平手的情況下，搶下第3戰勝利的球隊，有32次能拿下總冠軍，奪冠機率高達8成21。

雖然勇士、塞爾蒂克都喜歡在三分線外開火，但攤開總冠軍賽3場比賽的數據，這3戰禁區得分較多的隊伍，都是最後的贏家。

今天這場比賽之前，勇士在總冠軍賽第2戰，就是靠禁區40比24的攻勢，成功擊退塞爾蒂克。

但此役塞爾蒂克早早便針對禁區發動攻勢，首節有14比6的禁區得分，次節是18比10，上半場他們已在禁區拿下32分，比他們在第2戰整場比賽的禁區得分還高。

除此之外，塞爾蒂克今天有57次突破，比他們自己前兩戰的47次多，也比勇士此役的35次多了22次。其中，光是泰托姆（Jayson Tatum）就有18次，比勇士任兩名球員的突破次數總和還多，他和布朗（JaylenBrown）、史馬特（Marcus Smart）今天都在禁區拿下10分，霍福德（Al Horford）在禁區也有8分進帳。

在籃板球上，塞爾蒂克也占盡上風。今天他們整場比賽搶下47個籃板，比勇士的31個多了16個，15個進攻籃板比勇士的6個多了超過1倍。

塞爾蒂克能在禁區逞威的一大關鍵，是他們先發中鋒威廉斯三世（Robert Williams III）的威力。

過去曾連兩年獲全美大學體育聯盟NCAA東南聯盟（SEC）年度最佳防守球員獎肯定的威廉斯三世，防守能力在大學時期就頗受好評，加入NBA後，本季也入選年度最佳防守第2隊。

威廉斯三世今天上場26分鐘拿下8分，得分數據看似並不起眼，但5投4中的命中率，已略能看出他在禁區的破壞力。更關鍵的是，威廉斯三世此役抓下10個籃板，還賞給對手4記麻辣鍋，並有3次抄截，3項數據都是全場最高，他成功主宰禁區，成為塞爾蒂克獲勝重要的X因子。

塞爾蒂克總教練尤多卡（Ime Udoka）在賽後記者會上，談到了威廉斯三世對球隊的重要性。

烏度卡說：「我們試著在這個系列賽，讓鬥志和身材優勢顯現出來，當威廉斯三世和霍福德（AlHorford）有好的表現時，我們就明顯能占上風。」

除了總教練的肯定，隊友也對威廉斯三世的表現讚譽有加。

霍福德表示他很高興有這樣的隊友，他說：「威廉斯三世真的是一個能改變比賽的人，我們真的很幸運能有他在陣中，因為他會用他的方式影響比賽，那超過他在數據上呈現的東西。」

塔特姆也說：「那就是他在攻防兩端的表現，他是聯盟中投籃最好的球員之一，在籃下你可得非常尊敬他。他光是在場上，就能給對手造成很大的壓力。」

塞爾蒂克 威廉斯 勇士

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