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NBA／波士頓球迷髒話招呼格林 勇士教頭反諷「優雅」
總冠軍賽第3戰移師波士頓，勇士隊球星格林（Draymond Green）今天受到塞爾蒂克隊球迷噓聲以對，還有許多球迷直接用髒話招呼他，讓勇士教練柯爾（Steve Kerr）不以為然。
勇士今天以100：116吞敗，總冠軍賽陷入1：2落後，且當家球星柯瑞（Stephen Curry）第四節還遭壓到，身體狀況有待觀察；格林則是直接犯滿畢業，只留下4投1中拿2分、3助攻和4籃板成績。
球風強悍的格林，前兩戰就和「綠衫軍」球員有許多肢體接觸，嘴巴也不饒人，客場出賽早有被球迷針對心理準備，今天賽後被問到對球迷的回應，他說：「去回應他們並不是我該做的工作，他們的行為我已預料。」
勇士教頭柯爾賽後也被問到，怎麼看波士頓球迷對待格林的方式？「優雅，非常優雅。」柯爾回達充滿濃濃的反諷感。
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