NBA／霍福特辣姊痛罵格林 「打不贏就只好髒對手」

勇士今天以107：88擊敗塞爾蒂克，將總冠軍賽扳成1比1平手，不過賽後綠衫軍老將霍福特（Al Horford）的姊姊安娜（Anna Horford）替弟弟抱不平，認為對方球員格林（Draymond Green）和波爾（Jordan Poole）打不贏對手，球風就開始變得很髒。

格林（Draymond Green）此役上半場曾經一度因撂倒G.威廉斯（Grant Williams）被裁判吹了技術犯規，沒過多久他又在防守布朗（Jaylen Brown）時將對方撲倒在地，兩人險些發生衝突，許多塞隊球迷表示不滿，認為當時格林就該被判第二次技術犯規，提前遭趕出場，不過格林最終仍留在場上打完整場比賽，全場攻下9分7助攻5籃板。

賽後霍福特的姊姊安娜也在推特上痛批格林很髒，「格林只要打不贏對手，就只好靠骯髒的手段打球。」安娜還在最後放上了一個想吐的表情，後來安娜還繼續罵，認為連波爾都走上跟格林一樣的道路，變成一個骯髒的球員。

If Draymond can’t outplay an opponent, he simply resorts to playing dirty 🤮 — Anna Horford (@AnnaHorford) 2022年6月6日

And Poole has followed his lead. Lmao — Anna Horford (@AnnaHorford) 2022年6月6日

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