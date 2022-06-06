足球／展逸天行者「BE READY」目標重返企甲

台北展逸天行者足球俱樂部將於11日迎接新賽季，總領隊陳重文、總教練張武業、球員們以及富盛證券投顧副董事長魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘今天一同公布年度口號「BE READY」，展現台北展逸天行者已經準備好面對即將到來的賽季，不管面對什麼樣的挑戰，有著必勝的決心。

擔任台北展逸天行者總領隊的陳重文對足球運動有著很大的期許，也相當興奮新賽季的到來，「我希望可以在台北打造最好的足球環境，並且推廣到學校，落實運動基層扎根。希望大家可以一起為足球努力，讓足球在台北發光，邁向國際的舞台。」

一直是台北展逸天行者足球俱樂部頭號球迷的展逸國際企業董事長張憲銘也提到，台北展逸天行者今年有三個目標，第一個目標是重返企甲，「面對去年的挫折和挑戰，我們要將其化成養分，重新再出發 ; 第二個目標是讓各年齡層的足球俱樂部可以慢慢成形，希望大家更關注足球運動 ; 最後一個目標，就是我們的年度口號BE READY，我們要隨時需要準備好自己，準備好重返戰場，就算現在我們還在剛起步的階段，但有每個人的堅持、付出以及努力，相信台北展逸天行者會BE READY，隨時準備重返企甲！」

台北展逸天行者隊長鄭知桓透露，今年自己主動接下隊長任務，「因為我想要帶領球隊重返企甲，也希望可以為球隊守下每一顆球，鞏固好防線，不讓對手輕易得分。」

台北展逸天行者新賽季將於11日迎風河濱足球場強碰勁旅璉紅台體，總教練張武業表示，每位球員都相當求好心切、努力練習，但希望球員們不要給自己太大的壓力，勇於嘗試、勇於突破，全力以赴。

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