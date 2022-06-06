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NBA／杜蘭特躺著也中槍 格林：勇士進攻都從柯瑞發動

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
格林表示，就算杜蘭特（左）仍在勇士，球隊的進攻仍會從柯瑞（右）發動。 歐新社
格林表示，就算杜蘭特（左）仍在勇士，球隊的進攻仍會從柯瑞（右）發動。 歐新社

「躺著也中槍」可能是籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）寫照，勇士隊球星格林（Draymond Green）上周才說杜蘭特離開勇士是錯誤決定，今天總冠軍賽第2戰後又提起老隊友，稱就算杜蘭特現在仍在勇士，球隊的進攻仍會從柯瑞（Stephen Curry）發動。

杜蘭特2016年加盟勇士，第一個球季就助隊奪下總冠軍並獲得總冠軍賽MVP；隔年勇士衛冕成功，杜蘭特也連莊總冠軍賽MVP，但2019年總冠軍賽受重傷後選擇轉投籃網。

格林上周才在節目上提到杜蘭特，今天勇士第2戰以107：88擊敗塞爾蒂克隊，將總冠軍賽扳平後，格林記者會上再度提到杜蘭特名字。

「當KD在這時，我們的進攻是從柯瑞開始。」格林提到，勇士的進攻模式一直沒變，不管是杜蘭特加入與否，「我們的進攻就是從柯瑞開始，當KD在時也是如此，事情就是這樣。」

今天比賽內容的確應證格林說法，柯瑞攻下全場最高的29分，包括12投5中的三分球；柯瑞首戰的第一節還飆進6記三分球，締造聯盟紀錄；而在杜蘭特在勇士的3個球季，柯瑞例行賽的平均得分也較高。

儘管杜蘭特在勇士拿下兩座總冠軍賽MVP，柯瑞的貢獻仍關鍵，今年柯瑞也有機會迎接生涯首座總冠軍賽MVP；格林和杜蘭特的隔空交火則是成為場外話題，像之前格林稱柯瑞不需要總冠軍賽MVP證明自己，杜蘭特也曾在推特發表不認同的回應。

Kevin Durant Stephen Curry Draymond Green 勇士

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