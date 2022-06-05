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PLG／轟新高教頭喊讚 朱雲豪感謝自己沒被壓力擊倒

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
攻城獅隊朱雲豪轟下本季新高24分，助隊奪下2連勝。圖／攻城獅隊提供
攻城獅隊朱雲豪轟下本季新高24分，助隊奪下2連勝。圖／攻城獅隊提供

季後賽打出代表作，新竹街口攻城獅隊的選秀會「狀元」朱雲豪今天第2戰三分球9投6中轟下全場最高24分，助隊以99：91壓下新北國王隊，主場收下2連勝後在5戰3勝制的首輪系列賽取得「聽牌」優勢。

今天投進全場第一球的就是朱雲豪，他外線破網後國王雖回敬19：0猛攻，攻城獅首節仍追到24：27，第二節在朱雲豪3次外線全部命中下更以55：51反超，下半場也維持優勢，最終以8分差守護勝利。

攻城獅教頭林冠綸提到，隊史第一度打季後賽，比賽張力強，自家球員連兩場都有慢熱問題，這是後續要修正的方向，但也感謝全場超過6千名球迷熱情相挺，「球員仍相信自己，球迷也相信我們。」

今天朱雲豪24分、6記三分球雙雙創個人進入職業聯賽新高，他說：「今天第一次出手就命中，對信心增長滿明顯，後面盡力跑空檔，大家知道我狀況好會找我，我就盡力把球投進。」他笑說好表現是建立在不斷增長的信心，「上半季要更爛也滿難，持續給自己信心，讓自己在場上久一點。」

頂著選秀「狀元」身分進入PLG，朱雲豪坦言，季初把外界對自己的期望當壓力，有點壓垮自己，「慶幸沒被擊倒，冠綸教練信任我，我有回饋他，下半季他應該很滿意。」

林冠綸提到，朱雲豪從高中到大學都證明自己是很好的球員，團隊也很相信他，「雲豪第一年能有這樣表現，很滿意，這場球的表現不是好運，雲豪本身有這樣的實力，大家可以拭目以待，接下來的雲豪，在這樣的聯盟會持續有這樣表現，我對他有信心。」

攻城獅 林冠綸

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