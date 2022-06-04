PLG／噴射機升空 張宗憲飆31分助富邦勇士拔頭籌

PLG季後賽台新夢想家今天在主場迎戰衛冕軍台北富邦勇士，在首節就傷了洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）的情況下，儘管夢想家上半場打完還保持領先，不過下半場富邦勇士在張宗憲、林志傑領軍下展開反撲，最終以98：89在系列賽拔得頭籌。

去年打進總冠軍賽的夢想家與富邦勇士，本季在季後賽首輪提前碰頭，今天的系列賽首戰雙方再擦出激烈火花，首節富邦勇士出現開賽慢熱的狀況，讓夢想家取得雙位數領先，不過在該節剩下3分59秒時，夢想家揚柯維奇就因為右膝蓋撞擊地板傷退，讓夢想家在接下來三節只能用單洋將應戰。

富邦勇士也在「台灣噴射機」張宗憲領軍下展開反撲，他靠著犀利的切入不斷撕裂撕裂夢想家防線，第三節進帳11分中有7分是透過罰球拿下，帶領富邦勇士單節打出31：15攻勢逆轉戰局。

末節夢想家後衛林俊吉在戰況告急的情況下挺身而出，他單節投進兩顆三分球、拿下12分，幫助夢想家緊咬比數不放，不過富邦勇士不僅張宗憲維持火燙狀態再度有單節12分表現，「野獸」林志傑也在第四節挺身而出，投進兩顆三分球、單節進帳10分，幫助富邦勇士鎖定勝利，最終富邦勇士就以9分差距拿下系列賽首勝。

富邦勇士今天雖然開賽熱機較慢，但最終仍有4人得分來到雙位數，其中例行賽陷入低潮的張宗憲攻下31分、7籃板，林志傑與林書緯也分別有14分、10籃板與15分、5助攻演出，至於夢想家則是以雙後衛林俊吉、錢肯尼表現最佳，兩人分別攻下22分與20分。

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