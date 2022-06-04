快訊

批蔡政府「新台灣模式」 醫：吃孩子的血饅頭走向勝選

遭綠營批不給恩恩爸真相爽過端午 市府人士：侯友宜在做母二七

PLG／噴射機升空 張宗憲飆31分助富邦勇士拔頭籌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
張宗憲手感回溫攻下31分，幫助富邦勇士搶下系列賽首勝。圖／台北富邦勇士提供
張宗憲手感回溫攻下31分，幫助富邦勇士搶下系列賽首勝。圖／台北富邦勇士提供

PLG季後賽台新夢想家今天在主場迎戰衛冕軍台北富邦勇士，在首節就傷了洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）的情況下，儘管夢想家上半場打完還保持領先，不過下半場富邦勇士在張宗憲、林志傑領軍下展開反撲，最終以98：89在系列賽拔得頭籌。

去年打進總冠軍賽的夢想家與富邦勇士，本季在季後賽首輪提前碰頭，今天的系列賽首戰雙方再擦出激烈火花，首節富邦勇士出現開賽慢熱的狀況，讓夢想家取得雙位數領先，不過在該節剩下3分59秒時，夢想家揚柯維奇就因為右膝蓋撞擊地板傷退，讓夢想家在接下來三節只能用單洋將應戰。

富邦勇士也在「台灣噴射機」張宗憲領軍下展開反撲，他靠著犀利的切入不斷撕裂撕裂夢想家防線，第三節進帳11分中有7分是透過罰球拿下，帶領富邦勇士單節打出31：15攻勢逆轉戰局。

末節夢想家後衛林俊吉在戰況告急的情況下挺身而出，他單節投進兩顆三分球、拿下12分，幫助夢想家緊咬比數不放，不過富邦勇士不僅張宗憲維持火燙狀態再度有單節12分表現，「野獸」林志傑也在第四節挺身而出，投進兩顆三分球、單節進帳10分，幫助富邦勇士鎖定勝利，最終富邦勇士就以9分差距拿下系列賽首勝。

富邦勇士今天雖然開賽熱機較慢，但最終仍有4人得分來到雙位數，其中例行賽陷入低潮的張宗憲攻下31分、7籃板，林志傑與林書緯也分別有14分、10籃板與15分、5助攻演出，至於夢想家則是以雙後衛林俊吉、錢肯尼表現最佳，兩人分別攻下22分與20分。

富邦勇士 台新夢想家 張宗憲

延伸閱讀

PLG／獲潮流媒體認可 富邦勇士張宗憲拿下年度穿著

PLG／林志傑力壓最強菜鳥 年度人氣王2連霸

從蘇富比春拍 可看出系統收藏已難上加難

PLG／簡浩9記三分彈射倒勇士 夢想家逆轉止敗

相關新聞

NBA／肯定史蒂文斯接班表現 安吉讚休賽季與季中操盤都精彩

從2003年開始職掌塞爾蒂克人事大權，且打造2008年奪冠班底，安吉（Danny Ainge）直到上季末才離開職位，由原主帥史蒂文斯（Brad Stevens）接替。如今老東家一路過關斬將打進總冠軍賽

NBA／1年前還在墓園打零工 塞爾蒂克菜鳥今有望拿冠軍戒

由於雙向合約身份故無法在季後賽上場，不過塞爾蒂克菜鳥萊恩（Matt Ryan）當然還是具備拿到戒指資格，事實上如今風光隨隊進入總冠軍最高榮耀舞台，不過僅僅是1年以前，萊恩曾經一度在墓園打零工等待機會。

NBA／格林喊「勇士會沒事」 柏金斯：根本是滿口謊話

塞爾蒂克昨天（3號）末節上演驚奇逆轉，總冠軍賽旗開得勝，而格林（Draymond Green）賽後就當起數學老師，現場計算綠衫軍副將不科學三分命中率，並聲稱「我們會沒事」，這番論調顯然讓球評柏金斯（K

PLG／噴射機升空 張宗憲飆31分助富邦勇士拔頭籌

PLG季後賽台新夢想家今天在主場迎戰衛冕軍台北富邦勇士，在首節就傷了洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）的情況...

NBA／16年總冠軍賽現身勇士主場 布朗神預言隊友封奇異博士

塞爾蒂克擊敗勇士贏得總冠軍賽G1，其中布朗（Jaylen Brown）末節前段個人秀替神奇反撲奠定基調，而他在2016年當時以大學生身份，於總冠軍賽期間造訪勇士舊影片如今也於網路再浮現，布朗在裡頭更作

NBA／傳亞瑞納斯經典簽名鞋將復刻 首款本月有望發售

根據《ESPN》球鞋線記者德波拉（Nick DePaula）最新爆料，過去曾經受到不少球迷喜愛的亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的adidas簽名鞋預計於本月復刻回歸。 德波拉提到，該款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。