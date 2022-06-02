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私校進入退場震盪期 教團估資源重分配「前段私校」得利

T1聯盟／球迷呼喊MVP 胡瓏貿：不在乎個人獎

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
胡瓏貿和海神隊友擊掌。圖／T1聯盟提供
胡瓏貿和海神隊友擊掌。圖／T1聯盟提供

高雄全家海神隊「一哥」胡瓏貿今天轟下本季新高38分，助隊總冠軍賽第2戰全場領先台中葳格太陽隊，最終以112：82大勝，5戰3勝制的系列賽已取得「聽牌」優勢，還獲得球迷「MVP」的歡呼。

胡瓏貿前天總冠軍賽首戰投進「準絕殺」，今天再轟全場最高，23投14中的他說：「銜接上一場比賽的手感，一開始狀態滿好。」他除得分貢獻，還有5助攻和3抄截，獲得外籍教頭喬伊斯滿滿稱讚。

連兩場都轟下全隊最高分，胡瓏貿第三節站上罰球線獲得球迷高分貝「MVP」喊聲，他除感謝「雄親」們支持，也強調得分並非重點，重點是球隊是勝利一方，「很開心自己表現好，球迷喜歡、支持，我真的不在乎個人獎項，是不是MVP不是我專注方向，能拿到當然很開心，還是以球隊勝利為主要目標。」

「還剩一場，禮拜六會盡全力拿下來。」胡瓏貿說。

喬伊斯也說，今天除了胡瓏貿發揮出色，主控布銳克曼也有11分、13助攻的「雙10」表現，團隊防守也奏效，成功限制太陽洋將艾倫表現，齊心打下漂亮的一勝。

「對我來說，已經2勝了，我們還差1場勝利。」喬伊斯盼周六第3戰就能在太陽主場終結系列賽，他還呼籲，希望海神球迷兩天後一起到台中，見證歷史性的奪冠時刻。

胡瓏貿總冠軍賽第2戰攻下本季新高38分。圖／T1聯盟提供
胡瓏貿總冠軍賽第2戰攻下本季新高38分。圖／T1聯盟提供

胡瓏貿 海神 艾倫

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