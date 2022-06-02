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NBA／去年輸湖人很鬱卒 格林：今年沒人能擊敗勇士完全體

聯合新聞網／ 綜合報導
格林認為沒有球隊能擊敗完全健康的勇士。 路透社
格林認為沒有球隊能擊敗完全健康的勇士。 路透社

勇士睽違2年重返總冠軍賽，陣中球星格林（Draymond Green）認為最黑暗的時刻就是去年附加賽敗給湖人無緣季後賽之時，他也自豪地表示，在總冠軍戰中，沒有球隊能擊敗健康的「勇士完全體」。

勇士近8年6度闖進總冠軍戰，其中空白的2季勇士連季後賽都沒得打，在那段重建期裡，杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）相繼離隊，湯普森（Klay Thompson）遭遇重傷，但格林仍一直相信球隊能重返總冠軍戰：「我們發生了一些不幸的事，但我是這樣想：『我們會沒事的，一定會回到那的。』」

儘管如此，格林坦言去年未能進入季後賽就是球隊最黑暗的時刻，他說：「去年輸給湖人後，那是黑暗的一天。因為我就是不認為湖人應該擊敗我們，但他們做到了，讓我們連2年無法進入季後賽。但若去年我們打進季後賽，我們會擊敗爵士的。」

勇士新場館大通銀行中心明天將迎來首場總冠軍戰，勇士隊傷兵小裴頓（Gary Payton II）、波特（Otto Porter Jr.）和伊古達拉能否回歸仍未知，但灣區三核和幾位核心成員都十分健康，格林也信心滿滿地說：「沒有球隊曾擊敗完整的我們，從來就沒有發生過。如果追溯到與騎士交手那幾年，2016年，我在總冠軍賽被禁賽1場，2019年是杜蘭特倒下……沒人曾擊敗過完整的我們。」

今天勇士全隊也都聚集在主場練球，其中一哥柯瑞（Stephen Curry）練投時在底角輕鬆地連砍13顆三分球，手感相當火燙。

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