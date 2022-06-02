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NBA／勇士三巨頭領年輕世代成長 魯尼點名庫明加成基石

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
庫明加。 路透
庫明加。 路透

勇士隊今年重返總冠軍賽，不僅靠著「三巨頭」的領航，幾名年輕小將的成長更是關鍵，包括庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody）兩名菜鳥在生涯首個職業賽季就將一嚐爭冠滋味，中鋒魯尼更直接點名庫明加擁有光明的未來，甚至將成為勇士未來的基石。

儘管過去兩個賽季勇士因為傷病問題無緣季後賽，不過卻也給了陣中年輕球員不少磨練空間，包括今年竄出的「新浪花兄弟」波爾（Jordan Poole），季後賽表現搶眼的中鋒魯尼（Kevon Looney），甚至是轉到勇士後找到另外一片天的小裴頓（Gary Payton II），都在過去兩年的賽事中有明顯成長。

儘管前年榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）因傷報銷並不在勇士球團預期中，但本賽季勇士加入的兩名新秀庫明加與穆迪也都展現了令人眼睛為之一亮的表現，尤其是來自剛果的庫明加，更被認為有接班的潛力。

魯尼近日受訪時就直言，庫明加不僅擁有媲美詹姆斯（LeBron James）和年輕時伊古達拉（Andre Iguodala）的運動能力，且這個賽季還不斷在吸收成長，「他擁有光明的未來，並會成為這支球隊的基石，他現在正在學習如何等待自己的時機到來，然後做出貢獻。」

同樣身為勇士新世代的波爾也表示，在球隊老將們的帶領下，年輕球員都走在正確的方向並能專注在自己眼前的工作，談到過去兩年一路見證勇士的黑暗期到重返冠軍賽，他也說：「儘管我的第一年沒有贏得那麼多比賽，但我們仍有冠軍文化和DNA，這讓我們每天努力訓練，持續讓自己變好，期待回到最高舞台的那一天。」

波爾強調，能打進總冠軍賽對於很多球員來說是夢寐以求的事情，尤其是對於他和庫明加、穆迪這樣的年輕球員來說，更不可能視為理所當然，「能夠成為其中一份子真的很棒，我們必須拋開年紀、身份去擁抱他，因為不是每個人都有機會打冠軍賽。」

勇士 波爾 魯尼

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