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NBA／小裴頓、伊古達拉回歸？勇士不給明確答案

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士小裴頓能否趕上總冠軍首戰仍是未知數。 美聯社
勇士小裴頓能否趕上總冠軍首戰仍是未知數。 美聯社

NBA總冠軍賽明天登場，不過勇士隊3位傷兵小裴頓（Gary Payton II）、波特（Otto Porter Jr.）和伊古達拉（Andre Iguodala）能否趕上第一戰，目前仍是未知數。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）在總冠軍賽前一天受訪提到，3位傷兵明天能否出賽，狀況仍不明朗，不過3人都已能參與團隊完整訓練。

小裴頓是西區第二輪碰灰熊隊的第2戰造成手肘骨裂，波特則是西區決賽因左腳痠痛成傷兵；最後36場缺席30戰的伊古達拉因腳傷和脖子問題，季後賽還沒出賽紀錄。

小裴頓昨天受訪提到，雖有感覺愈來愈正常，但還沒完全恢復到原本的自己，還有些事情待確認，自己會保持耐心，一天一天來，希望有最好消息。

波特今天則是提到，自己感覺很好，且能參與球隊每一部分的訓練更是很好的象徵。

38歲的伊古達拉是2015年總冠軍賽MVP，但身體狀況和7年前已不同，他形容自己整季身體狀況都「很有趣」，但就算不能有實質的場上貢獻，他仍能用腦袋幫助球隊，「就是了解你用不同方式能有影響力，就是準備好，用任何他們需要的方式，如果是在場上，希望如此，我也會準備好，抱持開放態度，對身體一切狀況保持樂觀。」

伊古達拉也提到，打進總冠軍戰就是自己重返勇士，也像是自己2013年首度簽進勇士的狀態，「都是相同的事情，回到我們該到的地方，我們也到這了。」

勇士 小裴頓 波特

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