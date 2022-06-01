NBA／就是不支持勇士！ 巴克利看好塞爾蒂克6戰奪冠

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）本日在Podacsat上再次批評勇士球迷是群蠢蛋，並且看好塞爾蒂克將在6戰內封王，此話一出再度掀起討論。

巴克利一直以來都被認為是反指標，勇士在與獨行俠的西區決賽中，他多次預測獨行俠將打敗勇士隊，原因竟是他討厭勇士的球迷，並多次公開批評「勇士的粉絲令人討厭，我只想看這些人崩潰」。

今日在「The Dan Patrick Show」節目上被主持人問到他與勇士球迷間的恩怨是否影響選擇，巴克利回應：「我一直不認為獨行俠有辦法打贏勇士隊，我只是支持他們，因為我討厭勇士的球迷。」

至於即將開打的總冠軍賽，巴克利再度擔任反派角色，選擇支持塞爾蒂克，並且強調：「當勇士在奧克蘭的時候，有一群很棒的球迷，但現在在舊金山他們只有一群傻瓜，不過我沒有把這些作為我選擇的原因，因為我就是喜歡賽爾提克，所以支持他們贏下總冠軍，接下來我也不會再回應勇士球迷。」

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