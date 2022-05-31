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T1聯盟／回鳳山準大三元 塔克：重點是和太陽挑戰冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
太陽洋將塔克（左）攻下全場最高33分，但仍錯過總冠軍賽首戰勝利。圖／T1聯盟提供
太陽洋將塔克（左）攻下全場最高33分，但仍錯過總冠軍賽首戰勝利。圖／T1聯盟提供

三節打完落後17分，台中葳格太陽隊今天在總冠軍賽第1戰展現韌性，第四節前11分鐘僅讓海神拿下5分，最後46秒更取得99：98領先，但被高雄全家海神隊胡瓏貿投進最後0.7秒「準絕殺」，以99：101落敗，讓繳出「準大三元」的洋將塔克面色凝重。

太陽教練卡米諾斯提到，上半場球隊防守不錯，雖讓海神投進9記三分球，但有成執行比賽策略，儘管第三節遭拉開比數，但第四節仍追上甚至逆轉，打出全季都展現的拼勁和韌性，「這就是總冠軍賽，一個小細節沒做好可能就是勝負關鍵，最後沒守下胡瓏貿。」

下半場帶動球隊反撲攻勢的塔克，今天繳出33分、10籃板、9助攻，「準大三元」成績卻無緣勝利，他說：「第四節我們防守做得很好，籃板保護很好，團隊發揮出色，但對手最後一擊造成傷害。」季後賽面色凝重的塔克仍強調，這是總冠軍賽，是全隊追求的目標，後面還有賽程，全隊也會繼續努力。

塔克季初是PLG高雄鋼鐵人隊成員，當時球隊主場就是總冠軍賽前兩戰的場地鳳山體育館，今天重返鳳山，他說：「很開心和太陽進入總冠軍賽，我不在意過去在這球場發生的一切，回到鳳山體育館、在哪個球場不代表任何事。」

太陽今天沒登錄當家球星桑尼，不過艾倫也有30分、12籃板表現，卡米諾斯提到，桑尼上個系列賽傷到腳踝，目前是每日觀察名單，後天的第2戰能否上陣現在仍是未知數；至於洋將的使用策略，卡米諾斯再度表示是球隊機密，「我不會告訴你們！」

海神 胡瓏貿 大三元

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