NBA／讚「聰明哥」史馬特是後衛版格林 柯爾：人如其名

塞爾蒂克隊昨天於搶七大戰淘汰熱火後，將在6月3日與勇士隊展開7戰4勝制總冠軍賽，儘管雙方間的爭冠經驗有著絕對的落差，不過勇士主帥柯爾（Steve Kerr）與柯瑞（Stephen Curry）都強調不敢掉以輕心，尤其是被視為塞爾蒂克精神領袖的史馬特（Marcus Smart）就被柯爾稱讚是「後衛版」的格林（Draymond Green）。

睽違11個賽季重返總冠軍賽的塞爾蒂克，將與近8年6度爭冠的勇士對決，根據統計數據，兩隊球員在冠軍賽出賽場次的比較為0：123，不過塞爾蒂克今年在季後賽打出令人眼睛為之一亮的超強韌性，讓勇士全隊都不敢輕忽。

柯瑞表示，塞爾蒂克已經顯示他們是一支偉大的球隊，且充滿著信心，不僅泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）帶領著球隊，史馬特（Marcus Smart）也用自己的方式不斷在幫助球隊，其他綠葉球員的表現也同樣精彩，「我相信他們跟我們有著一樣的動力。」

勇士主帥柯爾點名今年剛拿下年度最佳防守球員的史馬特，認為他與勇士陣中的格林有著相似的角色和特色，「他就像是後衛版的格林，不論是閱讀比賽的角度，能防守5個位置的能力，即使是換防到對手的中鋒，他依舊充滿力量，並且有能力阻擋對手。」

柯爾強調，史馬特正如同他的名字一樣，是一名非常聰明的球員，「他人如其名，非常聰明又多才多藝，毫無疑問是一位非常出色的防守者。」

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