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SBL／新球季朝4隊規劃 著重培養本土與職籃區隔

中央社／ 台北30日電
籃協秘書長李雲翔 籃協提供
籃協秘書長李雲翔 籃協提供

在九太科技退出超級籃球聯賽（SBL）後，中華民國籃球協會秘書長李雲翔今天表示，新賽季將先以4隊進行規劃，也歡迎企業投入，未來SBL將著重培養本土球員，與職籃做區隔。

李雲翔出席第19屆超級籃球聯賽年度頒獎典禮，對於九太決定自第19屆賽季結束後解散球隊、退出SBL，他特別感謝九太科技籃球隊及董事長沈會承支持，培養不少球員。

李雲翔表示，儘管九太球團有其規劃和考量，但未來籃協仍會持續推動SBL賽事，讓SBL繼續邁向第20屆，預計6月7日召開球團會議，針對新人選秀會，以及下季的賽制、場地、洋將等相關制度與球隊討論及規劃。

至於在九太退出SBL後，是否擔心出現骨牌效應，李雲翔並未明確回覆，他僅說，籃協、體育署都非常支持SBL，除了持續永續經營外，也將逐一拜會其他球隊尋求支持。

九太退出後，SBL僅剩4隊，創史上新低。李雲翔指出，第20屆SBL賽事目前將先以4隊進行規劃，也希望未來能更多企業投入SBL舞台。

面對近年來台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 、T1聯盟相繼成立，李雲翔強調，SBL培養本土球員決心絕對不會變，相較於本土球員在職籃上場時間不多，他喊話，未來SBL勢必要與職籃有所區隔，球團會議將針對單洋將、洋將使用限制進行討論，讓本土球員更多發揮空間。

台銀總教練陳國維在聽聞九太退出SBL消息後，第一時間感到難過和錯愕，在籃協發布聲明確定會持續推動SBL賽事後，讓他稍稍鬆口氣。他表示，接下來將趕在職籃季後賽結束前，先與陣中球員敲定新合約。

對於未來SBL如何與職籃區隔，陳國維分享自身想法，他認為，在保有球賽強度情況下，傾向支持回歸單洋將，並拋出SBL賽事可以多安排在平日或進入校園舉行。

SBL T1聯盟

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