NBA／柯瑞季後賽勝率高達6成95 勇士三巨頭超越傳奇

勇士近8年6度闖進總冠軍戰，三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）也寫紀錄，生涯合計拿下21個季後賽系列賽勝利為史上第二多3人組，此外柯瑞季後賽勝率高達6成95，甚至贏過魔術強森（Magic Johnson）、喬丹（Michael Jordan）等傳奇球星。

勇士三巨頭生涯一共拿下21個季後賽系列賽勝利，已經超越布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）與費雪（Derek Fisher）的20個成為史上第二，目前僅次於鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）和帕克（Tony Parker）的30個。

柯瑞近日接受《The Athletic》專訪談到湯普森和格林兩位戰友，他認為因為彼此之間個性很合拍，也都是對贏球充滿渴望的人，所以才能一直走到現在，「我們一開始都很謙遜，大家互相信任。2013年我們第一次打進季後賽，那時候沒人知道那種感覺。對陣金塊的系列賽讓我們建立了信心，後面每一年都打季後賽，都想登上最高舞台，最終我們在15年奪冠。」

「聯盟中有很多球員一直換隊，但其實並不能保證下一站一定會成功或適合，因為贏得比賽才是最重要的。我們建立贏球的文化，讓所有人都能參與其中，這也是最有趣的部分。」

此外，柯瑞季後賽勝率高達6成95，就算扣除和前隊友杜蘭特（Kevin Durant）並肩作戰的那些勝場，柯瑞依舊有高達6成49的勝率，贏過鄧肯、布萊恩、柏德（Larry Bird）等傳奇人物。

Here's the crazy thing:



If you take out Steph's games with an NBA75 teammate (KD), Steph's Playoff Win% is 48-26 (.649), which is still better than Tim Duncan, Kobe Bryant and Larry Bird's career rate -- with all their NBA75 teammates. https://t.co/VfgtfAZvY8 — Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) May 27, 2022

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