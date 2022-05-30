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NBA／柯瑞季後賽勝率高達6成95 勇士三巨頭超越傳奇

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞季後賽勝率高達6成95。 美聯社
柯瑞季後賽勝率高達6成95。 美聯社

勇士近8年6度闖進總冠軍戰，三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）也寫紀錄，生涯合計拿下21個季後賽系列賽勝利為史上第二多3人組，此外柯瑞季後賽勝率高達6成95，甚至贏過魔術強森（Magic Johnson）、喬丹（Michael Jordan）等傳奇球星。

勇士三巨頭生涯一共拿下21個季後賽系列賽勝利，已經超越布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）與費雪（Derek Fisher）的20個成為史上第二，目前僅次於鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）和帕克（Tony Parker）的30個。

柯瑞近日接受《The Athletic》專訪談到湯普森和格林兩位戰友，他認為因為彼此之間個性很合拍，也都是對贏球充滿渴望的人，所以才能一直走到現在，「我們一開始都很謙遜，大家互相信任。2013年我們第一次打進季後賽，那時候沒人知道那種感覺。對陣金塊的系列賽讓我們建立了信心，後面每一年都打季後賽，都想登上最高舞台，最終我們在15年奪冠。」

「聯盟中有很多球員一直換隊，但其實並不能保證下一站一定會成功或適合，因為贏得比賽才是最重要的。我們建立贏球的文化，讓所有人都能參與其中，這也是最有趣的部分。」

此外，柯瑞季後賽勝率高達6成95，就算扣除和前隊友杜蘭特（Kevin Durant）並肩作戰的那些勝場，柯瑞依舊有高達6成49的勝率，贏過鄧肯、布萊恩、柏德（Larry Bird）等傳奇人物。

強森

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