NBA／柯瑞季後賽勝率高達6成95 勇士三巨頭超越傳奇

勇士近8年6度闖進總冠軍戰,三巨頭柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)也寫紀錄,生涯合計拿下21個季後賽系列賽勝利為史上第二多3人組,此外柯瑞季後賽勝率高達6成95,甚至贏過魔術強森(Magic Johnson)、喬丹(Michael Jordan)等傳奇球星。

勇士三巨頭生涯一共拿下21個季後賽系列賽勝利,已經超越布萊恩(Kobe Bryant)、歐尼爾(Shaquille O'Neal)與費雪(Derek Fisher)的20個成為史上第二,目前僅次於鄧肯(Tim Duncan)、吉諾布里(Manu Ginobili)和帕克(Tony Parker)的30個。

柯瑞近日接受《The Athletic》專訪談到湯普森和格林兩位戰友,他認為因為彼此之間個性很合拍,也都是對贏球充滿渴望的人,所以才能一直走到現在,「我們一開始都很謙遜,大家互相信任。2013年我們第一次打進季後賽,那時候沒人知道那種感覺。對陣金塊的系列賽讓我們建立了信心,後面每一年都打季後賽,都想登上最高舞台,最終我們在15年奪冠。」

「聯盟中有很多球員一直換隊,但其實並不能保證下一站一定會成功或適合,因為贏得比賽才是最重要的。我們建立贏球的文化,讓所有人都能參與其中,這也是最有趣的部分。」

此外,柯瑞季後賽勝率高達6成95,就算扣除和前隊友杜蘭特(Kevin Durant)並肩作戰的那些勝場,柯瑞依舊有高達6成49的勝率,贏過鄧肯、布萊恩、柏德(Larry Bird)等傳奇人物。

Here's the crazy thing:



If you take out Steph's games with an NBA75 teammate (KD), Steph's Playoff Win% is 48-26 (.649), which is still better than Tim Duncan, Kobe Bryant and Larry Bird's career rate -- with all their NBA75 teammates. https://t.co/VfgtfAZvY8