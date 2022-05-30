NBA／拒跟「組巨頭」潮流 獨行俠總管：要找適合唐西奇的人

獨行俠結束驚奇季後賽之旅，如何圍繞唐西奇（Luka Doncic）進一步補強也成休賽季最大課題，獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）透露，未來不打算網羅明星球員組巨頭。

獨行俠日前雖然以1比4不敵勇士提早放暑假，但先後打敗爵士和太陽闖進西區冠軍賽，已經締造近11年最佳成績。至於休賽期間該如何做出調整讓球隊升級，外界普遍認為獨行俠的問題就是陣中缺乏除了唐西奇以外的球星，想要更上一層樓，勢必得隨著這些年「組巨頭」的趨勢，但總經理哈里森並不認同，他認為球隊問題不在「沒有明星球員」。

「我不認為這是沒有明星球員的問題，事實上有一堆球隊，我甚至不想浪費時間提到他們的名字，他們有一群明星球員，卻只坐在家中看我們打西區冠軍賽。我們需要提升球隊陣容，但不表示找幾個明星球員把他們搭配在一起就有用，而是要把適合的人聚集在一起，我們必須先找出適合和唐西奇搭配的球員，這絕對比挖明星球員重要。」

回顧今年西區冠軍賽，哈里森認為獨行俠輸給勇士的原因就是禁區被打爆，「我們有兩場比賽都是輸在籃板，所以球隊需要的是能幫助我們解決籃板問題的人，一名能護框的球員。我認為這是球團當前最需要解決的問題，因為很明顯的，我們在籃板上被痛宰了。」

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