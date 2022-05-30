NBA／不怕調整改變節奏 柯爾：柯瑞犧牲個人成就整個團隊

勇士前兩個賽季雖未闖進季後賽，但今年迅速重返西區冠軍榮耀，這也是勇士近8年來6度闖進總冠軍戰。根據美媒《The Athletic》報導，教頭柯爾（Steve Kerr）認為柯瑞（Stephen Curry）不為人知的犧牲成就整個團隊。

柯爾透露，很多球星會要求球團砸大錢補強，但柯瑞不會向管理階層「點菜」，他的成熟領導讓球團高層輕鬆不少。「我們球隊的路線是培養年輕球員，這樣我們才能有光明的未來。很少有人會像柯瑞一樣說，『好吧，我會接受，讓我們去繼續工作吧』。」

柯爾還表示，季初時他曾詢問柯瑞是否願意改變輪替時間，以12分鐘-6分鐘-12分鐘-6分鐘進行調整，雖然他知道這樣可能會影響柯瑞習慣的比賽節奏，但他認為這種做法能幫助球隊，在進行調整後柯瑞的表現非常掙扎，一度三分命中率跌破40%，但是柯瑞認為只要對球隊有益，並不在乎個人數據。

柯爾表示，勇士能一路打進總冠軍賽，靠的就是球隊靈魂人物柯瑞穩定成熟的領導，並表示他從不會「出怪聲」，要求「抱團」、干涉球隊陣容等，「柯瑞是一個無與倫比的領袖，他非常安靜，但是隊上所有人對他的所作所為都看在眼中。」

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