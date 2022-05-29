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NBA／勇士重返西區冠軍榮耀 柯爾談柯瑞：他從不要求抱團

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士教頭柯爾。 美聯社
勇士教頭柯爾。 美聯社

勇士歷經過去2個賽季的重整，終於在本季重返西區冠軍榮耀，美媒《The Athletic》報導，教頭柯爾（Steve Kerr）認為勇士這回能打出漂亮成績，不得不誇讚球隊靈魂人物柯瑞（Stephen Curry）穩定成熟的領導，並表示柯瑞從不會「出怪聲」，要求「抱團」、干涉球隊陣容等。

自2014-15年賽季起，勇士至今8年來6度闖進總冠軍戰，前2季雖然連季後賽都進不了，但柯瑞並不會向管理階層「點菜」。柯爾提到，很多球星會要求球團砸大錢補強，他們會說：「我們必須用這些年輕的資產來換取即戰力，我們需要明星球員。」

柯爾接著說：「不過我們球隊的路線是培養這些年輕球員，這樣我們才能有光明的未來。很少有人會像柯瑞一樣說：『好吧，我會接受，讓我們去繼續工作吧。』」柯爾表示，柯瑞的成熟領導讓自己和球團高層都輕鬆不少，

對此柯瑞說，他非常信任總管邁爾斯（Bob Myers）：「我也對我們的目標充滿信心，一點也不恐慌。很顯然地，我們過去贏得了幾座冠軍，這是有幫助的，這給了我們許多耐心。」

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