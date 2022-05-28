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NBA／擺脫膝傷低潮飆47分 巴特勒感謝韋德來電鼓勵

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴特勒單場拿下47分改寫熱火隊史在面臨淘汰戰時的得分紀錄，賽後透露自己的觸底反彈都要多虧韋德的來電勉勵。 路透社
巴特勒單場拿下47分改寫熱火隊史在面臨淘汰戰時的得分紀錄，賽後透露自己的觸底反彈都要多虧韋德的來電勉勵。 路透社

熱火今天在塞爾蒂克主場背水一戰，儘管在第四節一度被綠衫軍逆轉戰局，但球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）先是在比賽最後2分06秒完成關鍵「三分打」，又在倒數43.9秒投進高難度翻身跳投，單場拿下47分改寫熱火隊史在面臨淘汰戰時的得分紀錄，幫助熱火將系列賽再帶回到邁阿密進行搶七大戰。

近幾場比賽受到膝蓋傷勢影響、進攻手感低迷的巴特勒，過去三戰合計僅拿下27分，不過今天在球隊輸球就淘汰的情況下他再度挺身而出，全場進帳47分、9籃板、8助攻，不僅改寫個人季後賽最高得分，在熱火隊史中也僅有詹姆斯（LeBron James）的49分比他更高。

 而單場47分也讓巴特勒締造熱火隊史在面臨淘汰時的單場最高分，超越了詹姆斯的45分與韋德（Dwyane Wade）的46分，且後兩人也都是在面對塞爾蒂克的系列賽中創下。

不過巴特勒賽後也透露，自己的觸底反彈都要多虧韋德的來電勉勵，「我今天稍早接到了韋德的電話和訊息，他告訴我可以做得到，即使膝蓋受傷了，但沒人在乎，他希望我繼續上場打造屬於自己的傳奇，這對我意義重大，謝謝韋德。」

而對於下一場比賽將回到熱火主場搶七，巴特勒也直言，要贏下系列賽並進軍冠軍賽就是要取得4場勝利，所以拿下今天這一戰並不能代表什麼，「我們要再贏一場。」

熱火 巴特勒 韋德

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