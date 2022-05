NBA／傳湖人聘公鹿助教當教頭 詹姆斯發推文超激動

多家媒體今天報導,美國職籃NBA洛杉磯湖人已聘請上季總冠軍密爾瓦基公鹿的助理教練漢姆(Darvin Ham)擔任總教練;球星詹姆斯在人令正式公布前發推文,熱烈歡迎新教頭。

詹姆斯(LeBron James)在推特上寫道:「超爆興奮!恭喜並歡迎漢姆教頭!」

So damn EXCITED!!!!!!!! Congrats and welcome Coach DHam!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #LakeShow💜💛