快訊

花蓮溪出海口逾20隻野鳥異常死亡 送驗確認感染H5N1

狗仔再爆汪小菲婚內出軌照 與張穎穎「肢體親密纏繞」

送童快篩「2歲以下不得用」挨批 蘇貞昌：家長用也可保護幼童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／傳湖人聘公鹿助教當教頭 詹姆斯發推文超激動

中央社／ 洛杉磯27日綜合外電報導
詹姆斯在推特上歡迎新教頭漢姆執教湖人。 截圖自SportsCenter官方推特
詹姆斯在推特上歡迎新教頭漢姆執教湖人。 截圖自SportsCenter官方推特

多家媒體今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人已聘請上季總冠軍密爾瓦基公鹿的助理教練漢姆（Darvin Ham）擔任總教練；球星詹姆斯在人令正式公布前發推文，熱烈歡迎新教頭。

詹姆斯（LeBron James）在推特上寫道：「超爆興奮！恭喜並歡迎漢姆教頭！」

美國體育頻道ESPN報導湖人已聘請郝姆，體育網站「運動員」（The Athletic）提到雙方簽了4年合約；這將是漢姆NBA生涯首度執掌兵符。

湖人在本季戰績33勝49敗名列西區第11、無緣季後賽後，球團上個月開除總教練佛蓋爾（Frank Vogel）。

佛蓋爾執掌湖人兵符3個球季，戰績127勝98敗。

佛蓋爾020年率領湖人拿下隊史第17冠，湖人隔年挑戰衛冕，卻在季後賽首輪出局。本季陣中雖然擁有詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）3巨頭，但因受傷，3人合體時間不多。

48歲的漢姆2004年曾以底特律活塞前鋒之姿隨隊拿下總冠軍。

至於執教生涯，他在2011至2013年擔任湖人助理教練，之後在亞特蘭大老鷹待了5季，也是擔任助理教練；2018年隨著總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）加入公鹿，幫助公鹿在去年奪下總冠軍。

湖人 詹姆斯 公鹿

延伸閱讀

頂尖球星世代交替 詹皇、柯瑞、杜蘭特準備交棒了嗎？

NBA／詹姆斯僅獲年度第三隊 巴克利：該跟杜蘭特對調

NBA／連18年入選年度最佳陣容 詹皇續寫不老傳說

NBA／批湖人欠缺領導能力 貝佛利自薦有他就直指西冠

相關新聞

NBA／巴特勒燃燒自我飆新高47分 熱火逼綠衫軍打G7殊死戰

東冠G3打完半場傷退，連2場表現都陷入低潮，如今熱火面臨背水一戰，巴特勒（Jimmy Butler）燃燒自我爆發，狂轟破季後賽最高47分。球隊更挺住壓力，其他副將也在關鍵時刻跳出，終場以111比103

NBA／擺脫膝傷低潮飆47分 巴特勒感謝韋德來電鼓勵

熱火今天在塞爾蒂克主場背水一戰，儘管在第四節一度被綠衫軍逆轉戰局，但球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）先是在比賽...

NBA／傳湖人選帥結果底定 公鹿助教漢姆脫穎而出

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天（28號）最新報導指出，湖人預計聘請公鹿助教漢姆（Darvin Ham）擔任總教練，他將接起於2020年奪冠但遭開除的佛蓋爾（Fr

NBA／連五戰主防唐西奇後 維金斯喊「真的累了」

勇士本季季後賽一路勢如破竹，先是在前兩輪以4:1及4:2壓倒性的勝利，淘汰了金塊隊以及灰熊隊，西區冠軍戰再度攻守輾壓獨行俠以4:1勝出，8年內第6度打進總冠軍賽，盤點功不可沒的球員，整個系列賽主防唐西

NBA／因奪冠機會選湖人 貝茲摩今恭賀前東家勇士返決賽

職業生涯起點在勇士，甚至還是柯瑞（Stephen Curry）簽約Under Armour幕後推手，貝茲摩（Kent Bazemore）上季短暫回歸，但去年暑假作抉擇時，捨棄勇士還是改簽約湖人。如今此

NBA／偉大控衛的傳承！魔術強森賀柯瑞奪史上首座西冠MVP

勇士當家球柯瑞（Stephen Curry）在西區冠軍賽展現領袖風範，帶領球隊以4:1淘汰獨行俠，以全票通過之姿榮獲以魔術強森（Magic Johnson）命名的西區決賽最有價值球員獎，這位NBA傳奇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。