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NBA／去年沒進年度球隊少賺9.6億 泰托姆：評選不該分位置

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆去年因未入選前三隊，損失高達3260萬美元（約9.6億新臺幣）薪水。 歐新社
泰托姆去年因未入選前三隊，損失高達3260萬美元（約9.6億新臺幣）薪水。 歐新社

NBA前天公布年度最佳陣容，塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）去年因未入選前三隊，損失高達3260萬美元（約9.6億新臺幣）薪水，雖然今年成為年度第一隊一員，他笑說這個獎項似乎來得有點晚，並坦言聯盟對於年度球隊評選標準要更明確。

2011年NBA勞資集體談判協議新增一項規則指出，只要球員近三季2次入選或在最近的賽季入選年度最佳陣容，他將可與原球隊簽下5年的延長合約，並在生涯第5年享有比一般頂薪更優厚的薪資，照此規則，若泰托姆去年入選年度最佳陣容，他的薪水將會增加不少。

對此泰托姆昨天在記者會上笑說，「那句俗話是怎麼說的？晚了1天少了1元。不過去年的事情無法改變，當然我還是很感謝，年度最佳第1隊，這很重要，感謝大家的認同。」

事實上，泰托姆上季年度最佳陣容的得票數比後衛厄文（Kyrie Irving）更多，但因前鋒名額已滿，因此失去年度第三隊資格，損失近3300萬美元的收入。泰托姆澄清問題不在於少賺的錢，而是感覺自己沒有獲得應有的尊重。

「更多是我覺得沒有被尊重。我之前就談過，主要是評選標準太開放了，沒有誰應該符合資格的規則。我想這是最讓人沮喪的部分，不過這種事就是會發生。我覺得自己是去年最佳的15名球員嗎？1000%是，但那些都過去了，今年我入選了，我們也試著爭奪冠軍。」

同時泰托姆也提出建議，認為聯盟應該制定新的標準，「也許應該要打一定數量的比賽，也許要看是否進入季後賽，我也認為應該要不分位置，安比德（Joel Embiid）在MVP票選是第2名，結果是第2隊，這實在太不合理，我認為應該是選15個最好的球員。」

在年度球隊的投票得分中，安比德的總得分414分其實是優於安比德390分，但受限於僅有一個中鋒能入選，得分不如約柯奇（Nikola Jokic）的安比德，只能落入第二隊。而本季入選前三隊隊的球員中，僅有詹姆斯(LeBron James)沒闖進季後賽。

薪水 薪資 投票 記者會

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