NBA／曾是大谷翔平緋聞女友 日本美女主播與渡邊雄太訂婚

日本前《富士電視台》美女主播久慈曉子昨天突然宣布與效力NBA暴龍日籍前鋒渡邊雄太訂婚，消息一出震撼日本籃壇跟新聞界，2人從相遇到相愛的過程也被大家廣為討論。

久慈曉子長相甜美，在大學時期就擔任時尚雜誌模特兒，2017年她進入富士電視台擔任主播，過去就曾傳出和大谷翔平以結婚為前提交往的緋聞，但她出面否認該傳聞，大谷則是始終沒有回應，之後久慈認愛日本職棒東京養樂多燕子投手原樹理，但兩人在去年6月分手。

上月久慈曉子突然辭去主播一職，昨日首個電視通告獻給老東家《富士電視台》，沒想到卻在節目尾聲無預警投下紅色炸彈：「我跟職籃選手渡邊雄太訂下婚約了！」。

久慈曉子在節目笑說，自己過去受了電視台很多照顧，所以才選擇在老東家宣布喜訊，但目前還沒決定婚期。2019年她和渡邊因採訪結緣，在東京奧運後正式交往，她會趁休假時飛到加拿大和男友見面，但從未在日本約會過。久慈曉子也鏡頭前甜蜜喊話：「雄太，接下來就麻煩你囉！」

和久慈曉子同為1994年生的渡邊雄太被視為「NBA日本之光」，他在美國就讀大學、身高206公分，2018年與灰熊簽訂雙向合約，2020年球季後轉戰暴龍並在隔年4月與球隊簽訂一份正式合約。本季出賽38場，主要擔任替補，場均上場11.7分鐘，貢獻4.3分、2.4籃板。

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