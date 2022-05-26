NBA／熱火單場80分刷主場新低 羅瑞：我的表現是災難
熱火在今天與塞爾蒂克的系列賽第5戰，在團隊攻勢連兩場熄火的情況下，單場僅進帳80分，刷新今年季後賽主場球隊得分新低紀錄，儘管球隊的傷兵問題是一大隱憂，但熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）強調，傷病不會是他們輸球的藉口，本場比賽塞爾蒂克的表現確實比他們還要更好。
熱火與塞爾蒂克今天上半場打了一場低分戰，熱火僅拿下42分，塞爾蒂克更僅有37分，不過下半場綠衫軍手感加溫，在第三節猛轟32分，反觀熱火單節得分更下探到16分，最終也以80：93輸球，今年季後賽已經包辦了單場得分第二、三低的紀錄，其中80分更是主場球隊新低。
熱火主帥史波史特拉就表示，儘管他不認為球隊今天表現很差，但確實錯過了很多的進攻機會，「我們有很多很舒適的出手機會，但就算我們無法把球投進，你也不能感到緊張，我知道我的球員們現在都有多麽對自己感到生氣。」
熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）今天手感持續低迷，18次出手命中4球拿下13分，他賽後強調膝傷並無大礙，也不打算為此找藉口，「我們下半場在防守端的心態有很大的鬆懈，這才是輸球的主因。今天上半場我們打得不錯，但你必須整場比賽都打得好，才有機會贏球。」
而主控羅瑞（Kyle Lowry）今天更是6投0中一分未得，他說：「我必須要打得更好才行，我今天的表現是災難級別的，我們還有機會，必須繼續保持競爭心。」
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