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NBA／綠葉挺身當英雄 芬尼史密斯：大家都想多打幾場
獨行俠隊今天在主場靠著多點開花的攻勢，以119：10擊敗勇士隊續命，其中幾名綠葉球員挺身而出的表現相當關鍵，拿下23分的大前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）就直言，全隊都希望能夠有更多比賽可以打，展現延長戰線的決心。
獨行俠今天在主場背水一戰，全隊共6人得分來到雙位數，除了唐西奇有準大三元的演出外，芬尼史密斯、布拉克（Reggie Bullock）和克萊柏（Maxi Kleber）都有亮眼表現，讓獨行俠在下半場一度取得29分的領先優勢。
對於球隊在本場比賽眾志成城希望延長戰線，芬尼史密斯說：「在球隊休息室裡，每個人都希望能夠再多打幾場比賽，我們想要用任何方式來取得勝利，今晚我們都帶著自信出手。」
而拿下13分、8籃板、3阻攻的克萊柏也說：「如果你不相信能贏，那你就乖乖待在家裡，有時候基徳（Jason Kidd）總會問我們『你們相信我們能贏嗎？』答案顯而易見，我們始終相信。」
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