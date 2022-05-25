快訊

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／談入選年度球隊 唐西奇助獨行俠續命：相信自己能贏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獨行俠今天在主場「背水一戰」，靠著唐西奇準大三元表現順利延長戰線。 路透社
獨行俠今天在主場「背水一戰」，靠著唐西奇準大三元表現順利延長戰線。 路透社

獨行俠今天在主場「背水一戰」，在第三節開打前球場發生漏水狀況的情況下，讓一路領先的獨行俠險些被拐氣，所幸唐西奇（Luka Doncic）關鍵時刻挺身而出爆扣止血，又連續助攻給隊友進球，才幫助獨行俠將戰線延長，也讓今天賽前才剛獲知入選年度第一隊的唐西奇直言，這場比賽球隊重新證明自己。

NBA在今天賽前公布年度隊伍陣容，其中獨行俠一哥唐西奇連續三年入選第一隊，不過在球隊仍背負淘汰壓力的情況下，讓他無法開心慶祝，而今天與勇士的系列賽第4戰，唐西奇也展現延長戰線的決心，全場攻下30分、14籃板、9助攻的準大三元，並且在比賽最後3分鐘靠著個人得分與助攻幫助球隊進帳最後9分，鎖定比賽勝利。

對於球隊拿下關鍵一勝也是系列賽的首勝，唐西奇說：「我們始終相信自己能贏，也必須能贏，接下來就是一場一場打。今天我們的防守做得很棒，這是我們必須拿出的表現，這場比賽對於球隊來說是個證明，接下來我們又將回到勇士主場，這是一個艱困的挑戰，大家都很清楚這一點，但我們必須團結一致。」

對於自己連續三年入選年度最佳陣容，唐西奇也發表自己獲選感言，「我對此充滿感激，當我還是個孩子的時候，進入NBA是我的夢想，這已經是我第三度獲選最佳陣容，我為此感到開心，我很感謝在這個過程中為我提供幫助的每一個人。」

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也說：「他入選第一陣容我認為沒人會感到訝異，他一直在展示自己的進步，並且為我們帶來幫助，他是我們的領袖，帶著我們前進，他跟其他四名優秀球員一同入選，這是他的殊榮。」

唐西奇 獨行俠 勇士

延伸閱讀

陣容星度相對黯淡 瑞迪克：唐西奇已拚盡全力

魯尼扛起勇士禁區重任 唐西奇讚：被低估的球員

NBA／連2戰飆破30率隊聽牌 柯瑞回應唐西奇抖肩舞

伸手幫忙拉唐西奇起身 格林解釋：我不是壞人

相關新聞

NBA／勇士板凳末節追分功虧一簣 獨行俠扳回一勝沒被橫掃

西區冠軍賽3連敗的獨行俠顯然不願在自家看著對手橫掃晉級揚長而去，在沒有退路的第4戰，團隊爆發驚人三分能量，前三節就以超過5成命中率轟進19記三分球，三節打完就領先29分之多。 眼看大幅落後，勇士

NBA／談入選年度球隊 唐西奇助獨行俠續命：相信自己能贏

獨行俠今天在主場「背水一戰」，在第三節開打前球場發生漏水狀況的情況下，讓一路領先的獨行俠險些被拐氣，所幸唐西奇（Luka...

NBA／哀痛德州槍擊事件 勇士柯爾怒搥桌：真的受夠了

西區冠軍賽第4戰開打前，位於德州聖安東尼奧附近尤瓦爾迪（Uvalde）的羅伯小學，發生不幸的校園槍擊事件，一名18歲槍手造成至少18名學童和3名成人喪命，最後槍手也遭到擊斃，讓槍支管制問題再度成為全美

NBA／年度最佳陣容公佈 第一隊年齡創67年來首見紀錄

NBA官方公布年度最佳陣容，其中安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得全部第1名的選票，以滿分之姿連續4年入選年度最佳第一隊。 值得一提的是，年度第一隊的成員年齡都在27歲

NBA／連18年入選年度最佳陣容 詹皇續寫不老傳說

在聯盟公布的年度最佳陣容中，37歲的詹姆斯（LeBron James）再度挾優異個人數據入選年度第三隊，能在生涯第19個賽季進入年度最佳陣容，詹姆斯成為史上第一人。 更可怕的是，扣除新秀年外，詹

2022西區季後賽對戰表 G4獨行俠下三分雨退勇士開胡躲過橫掃

西區季後賽賽程表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。