NBA／陣容星光相對黯淡 瑞迪克護航唐西奇：輸球怎能怪他

昨天獨行俠回到主場仍苦吞敗仗,目前在西區冠軍賽陷入0比3絕對劣勢,對此ESPN主持人凱勒曼(Max Kellerman)認為唐西奇(Luka Doncic)無法幫助隊友變得更好,但退役球員瑞迪克(JJ Redick)卻深感不認同。

唐西奇(Luka Doncic)近兩場比賽雖都狂砍40分,但卻累積-61的勝負值是全隊最差,這讓外界不禁開始探討究竟唐西奇是不是個稱職的領袖。

凱勒曼日前就在節目上指出,「唐西奇無法像魔術強森(Magic Johnson)或『大鳥』柏德(Larry Bird)一樣,幫助隊友變得更好,」,但身為節目來賓的瑞迪克(JJ Redick)隨即回嗆,「拜託,魔術和大鳥身旁有一堆名人堂隊友,唐西奇的隊友可都是二輪選秀球員或甚至是像芬利史密斯(Dorrian Finney-Smith)那種選秀落選球員。」

瑞迪克繼續補充,「唐西奇為隊友創造的投籃機會,過去兩個賽季都排名聯盟第一,但獨行俠現階段的外線空檔命中率只有33%,他們投不進怎麼能怪唐西奇。」

還有球迷列出目前剩餘的4支球隊中,柯瑞(Stephen Curry)、巴特勒(Jimmy Butler)和泰托姆(Jayson Tatum)分別曾經和4、3、2位入選過明星賽的球員當過隊友,唯獨唐西奇從來沒有過。

獨行俠一直以來都非常倚賴唐西奇,他本賽季例行賽的被使用率高達36.8%,僅次於七六人隊的安比德(Joel Embiid,37.5%),而唐西奇在季後賽的被使用率更是提升到39.0%,高居所有球員之冠,也是自從1978年開始統計以來這項數據以來的新高。

Max Kellerman claims Luka Doncic doesn't make his teammates better like Magic or Bird. JJ Redick: “Magic & Bird played with Hall of Famers. Luka is playing with 2nd round picks, undrafted guys like DFS. His shot quality created for his teammates - #1 in the last 2 seasons." pic.twitter.com/7qxnQVHl08

Number of teammates that have been named an All-Star:



Steph — 4

Jimmy — 3

Tatum — 2

Luka — 0



In his career, Luka has only played with one teammate that made the All-Star team that season — Dirk in 2019, who was a special addition by Adam Silver. pic.twitter.com/tOrfNpRjDK