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NBA／陣容星光相對黯淡 瑞迪克護航唐西奇：輸球怎能怪他

聯合新聞網／ 綜合報導
ESPN主持人凱勒曼認為唐西奇無法幫助隊友變得更好，但退役球員瑞迪克卻深感不認同。 美聯社
ESPN主持人凱勒曼認為唐西奇無法幫助隊友變得更好，但退役球員瑞迪克卻深感不認同。 美聯社

昨天獨行俠回到主場仍苦吞敗仗，目前在西區冠軍賽陷入0比3絕對劣勢，對此ESPN主持人凱勒曼(Max Kellerman)認為唐西奇（Luka Doncic）無法幫助隊友變得更好，但退役球員瑞迪克(JJ Redick)卻深感不認同。

唐西奇（Luka Doncic）近兩場比賽雖都狂砍40分，但卻累積-61的勝負值是全隊最差，這讓外界不禁開始探討究竟唐西奇是不是個稱職的領袖。

凱勒曼日前就在節目上指出，「唐西奇無法像魔術強森(Magic Johnson)或『大鳥』柏德（Larry Bird）一樣，幫助隊友變得更好，」，但身為節目來賓的瑞迪克(JJ Redick)隨即回嗆，「拜託，魔術和大鳥身旁有一堆名人堂隊友，唐西奇的隊友可都是二輪選秀球員或甚至是像芬利史密斯(Dorrian Finney-Smith)那種選秀落選球員。」

瑞迪克繼續補充，「唐西奇為隊友創造的投籃機會，過去兩個賽季都排名聯盟第一，但獨行俠現階段的外線空檔命中率只有33%，他們投不進怎麼能怪唐西奇。」

還有球迷列出目前剩餘的4支球隊中，柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和泰托姆（Jayson Tatum）分別曾經和4、3、2位入選過明星賽的球員當過隊友，唯獨唐西奇從來沒有過。

獨行俠一直以來都非常倚賴唐西奇，他本賽季例行賽的被使用率高達36.8%，僅次於七六人隊的安比德(Joel Embiid，37.5%)，而唐西奇在季後賽的被使用率更是提升到39.0%，高居所有球員之冠，也是自從1978年開始統計以來這項數據以來的新高。

強森

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