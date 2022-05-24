快訊

賠光了！防疫險理賠達26億元 已超過保費收入

疫情嚴峻北市學生有望提前放暑假？ 柯文哲出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／自曝能守死柯瑞 小裴頓笑稱：最好別讓我穿上別隊球衣

聯合新聞網／ 綜合報導
小裴頓分享了一個和柯瑞不為人知的故事。 路透社
小裴頓分享了一個和柯瑞不為人知的故事。 路透社

勇士小將小裴頓（Gary Payton II）在上輪與灰熊系列賽因重摔左手肘骨裂且韌帶損傷，目前回歸時間仍是未知數，不過在和獨行俠第二戰交手前，小裴頓分享了一個和柯瑞（Stephen Curry）不為人知的故事。

身為陣中外線防守大鎖，小裴頓日前回想自己球季開打前和柯瑞練球的場景，「平常就算只是練習，我也不會對我的隊友手下留情，我會像『想把對方殺了一樣』拼命防守，毫無保留的『殺』、『殺』、『殺』，而且我會主動要求要守柯瑞，這就是我的練球日常：走進體育館、防守柯瑞。」

「防守他真的是最棒的事之一，有時候他能過我，但我會確保不會讓他輕易得逞，我會用我的手去干擾他、刺激他，有時候是我佔上風。」

「我每次都跟柯瑞說，『你最好不要讓我穿上別隊球衣』，然和他就會跟總管邁爾斯（Bob Myers）說，『千萬不要讓這個人離開，我不要他去別隊守我』，說真的能夠從柯瑞口中聽到這樣的話，對我來說真的意義重大。」

二戰 體育

相關新聞

NBA／直言前一場讓隊友失望 泰托姆：但我不曾懷疑自己

在前一場比賽僅拿下10分，球隊也以6分差距輸球後，塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）在今天的系列賽第4戰...

NBA／霍福特4火鍋激情演出 泰托姆：他就是我們領袖

塞爾蒂克隊今天在東區冠軍賽第4戰，靠著嚴密的團隊防守讓熱火隊從首節就進攻大當機僅拿下11分，最終更以20分差距將戰局扳平...

NBA／巴特勒強調膝傷無礙 熱火教頭對賽果擺盪不意外

今年東區冠軍戰打完前4場，已經出現2場分差超過20分一面倒賽果，而其中贏家都是塞爾蒂克，先是G2以127比102撲滅熱火，今天（24號）又以102比82輕取對手，不過系列目前仍僅是2平，東區龍頭並未因

NBA／自曝能守死柯瑞 小裴頓笑稱：最好別讓我穿上別隊球衣

勇士小將小裴頓（Gary Payton II）在上輪與灰熊系列賽因重摔左手肘骨裂且韌帶損傷，目前回歸時間仍是未知數，不過在和獨行俠第二戰交手前，小裴頓分享了一個和柯瑞（Stephen Curry）不為

NBA／陣容星光相對黯淡 瑞迪克護航唐西奇：輸球怎能怪他

昨天獨行俠回到主場仍苦吞敗仗，目前在西區冠軍賽陷入0比3絕對劣勢，對此ESPN主持人凱勒曼(Max Kellerman)認為唐西奇（Luka Doncic）無法幫助隊友變得更好，但退役球員瑞迪克(JJ

NBA／「睡了一覺後就忘記」 泰托姆球隊失利後必強勢反彈

歷經前一場14投3中僅得10分還一度肩膀受傷的泰托姆（Jayson Tatum），在今天關鍵第4戰強力反彈，16投8中包括16罰14中攻下31分8籃板5助攻，幫助塞爾蒂克大勝熱火，將系列賽扳平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。