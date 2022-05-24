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NBA／自曝能守死柯瑞 小裴頓笑稱：最好別讓我穿上別隊球衣
勇士小將小裴頓（Gary Payton II）在上輪與灰熊系列賽因重摔左手肘骨裂且韌帶損傷，目前回歸時間仍是未知數，不過在和獨行俠第二戰交手前，小裴頓分享了一個和柯瑞（Stephen Curry）不為人知的故事。
身為陣中外線防守大鎖，小裴頓日前回想自己球季開打前和柯瑞練球的場景，「平常就算只是練習，我也不會對我的隊友手下留情，我會像『想把對方殺了一樣』拼命防守，毫無保留的『殺』、『殺』、『殺』，而且我會主動要求要守柯瑞，這就是我的練球日常：走進體育館、防守柯瑞。」
「防守他真的是最棒的事之一，有時候他能過我，但我會確保不會讓他輕易得逞，我會用我的手去干擾他、刺激他，有時候是我佔上風。」
「我每次都跟柯瑞說，『你最好不要讓我穿上別隊球衣』，然和他就會跟總管邁爾斯（Bob Myers）說，『千萬不要讓這個人離開，我不要他去別隊守我』，說真的能夠從柯瑞口中聽到這樣的話，對我來說真的意義重大。」
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