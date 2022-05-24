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NBA／直言前一場讓隊友失望 泰托姆：但我不曾懷疑自己

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）在今天的系列賽第4戰手感回溫猛轟31分。 路透社
塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）在今天的系列賽第4戰手感回溫猛轟31分。 路透社

在前一場比賽僅拿下10分，球隊也以6分差距輸球後，塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）在今天的系列賽第4戰手感回溫猛轟31分，幫助綠衫軍將戰局扳平，賽後他也直言前一場的表現讓隊友失望，但從沒有懷疑過自己的能力。

塞爾蒂克在東區冠軍賽第三戰首節熄火的狀況，在今天轉移到了熱火身上，上半場打完兩隊就已經有超過20分的差距，最終塞爾蒂克也以20分差將系列賽再度扳平，而泰托姆今天上場34分鐘攻下31分外帶8籃板、5助攻，成為綠衫軍贏球功臣。

談到幫助球隊贏下關鍵一戰避免讓熱火帶著聽牌優勢回到主場，泰托姆說：「我們都知道這場比賽有多重要，我希望接下來全隊也都拿出這種必勝的心態，當你贏下一場比賽後，你可以稍微放鬆，這是人之常情，但我們必須抱持著非贏不可能的心態進入第5戰，就像今天這樣。」

對於自己近期的起伏表現，泰托姆坦言前一場比賽確實讓隊友感到失望，但從沒有懷疑過自己，「在上一場的糟糕表現後我感到很生氣，但一覺醒來後我就把它忘了，因為你無法改變已經發生的事實，我也知道自己讓隊友們失望了，但我從未懷疑過自己，因為我知道該如何打球，所有的起起伏伏都能讓我們變成一支更緊密的球隊。」

塞爾蒂克 泰托姆 熱火

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