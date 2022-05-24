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NBA／魯尼扛起勇士禁區重任 唐西奇讚：被低估的球員

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠球星唐西奇認為魯尼(中)絕對是一名「被低估的球員」。 美聯社
獨行俠球星唐西奇認為魯尼(中)絕對是一名「被低估的球員」。 美聯社

勇士先發中鋒魯尼（Kevon Looney）在西區冠軍賽第二戰力扛禁區攻下生涯新高的21分外帶12籃板，昨天第三戰也有9分12籃板近雙10表現，賽後獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）也對他讚譽有加，認為魯尼絕對是一名「被低估的球員」。

勇士在榜眼威斯曼（James Wiseman）整季缺賽下，魯尼扛起禁區中鋒的位置，今年例行賽82場沒有缺席過一場，季後賽更是頻頻寫下個人新高，先是在和灰熊交手第六戰拿下生涯新高22籃板，西區冠軍賽第二戰攻下21分也是新紀錄。

目前處於0比3絕對劣勢的唐西奇，賽後也坦言獨行俠就是敗在籃板，「就像我說的，籃板的問題我們必須想辦法改善，我們得打得更有侵略性，魯尼真的是很強硬的球員，他完全被低估了，大家都沒什麼談論到他，但我認為他的表現太好了，真的很難對付他，魯尼對勇士幫助很多，他是很棒的角色球員，接下來的比賽我們得把卡位做好。」

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