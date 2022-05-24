NBA／完美補足側翼防守 柯爾讚維金斯「重啟勇士王朝」關鍵

維金斯（Andrew Wiggins）在昨日聽牌戰不只承擔嚴防唐西奇（Luka Doncic）重任，還在對方面前上演霸氣隔扣，終場又砍下個人季後賽新高27分，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）賽後給出維金斯極高的評價，認為他是「勇士王朝重啟的重要關鍵。」

西區冠軍賽第3戰，勇士以109比100擊敗獨行俠取得3比0聽牌優勢，維金斯此役扮演黑馬攻下個人季後賽新高27分、外帶11籃板，柯爾賽後談到維金斯表現，表示當時交易維金斯是個正確的選擇，因為他的加入彌補球隊側翼球員的不足。

「我認為維金斯的交易幫助我們走到今天這個位置，我大概也說過好幾次了，我們在2018-2019賽季後損失太多側翼防守球員，伊古達拉（Andre Iguodala ）、李文斯頓(Shaun Livingston)、杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson），我們當時防守的核心完全都坍了。」

「交易維金斯後我們才重新開始打造防守策略，他這幾年進步很多，他完美地補齊球隊的不足。我實在無法想像沒有他的話，誰來負責守唐西奇。」

勇士在2018-2019賽季6場輸給暴龍後，李文斯頓先宣布退休，兩屆冠軍賽MVP杜蘭特又選擇加入籃網，伊古達拉也轉戰熱火，湯普森則是因傷休息了大約兩年。2019-2020賽季勇士從灰狼交易維金斯，當時維金斯才在簽下五年頂約後的第二年，然而外界對他批評的聲浪不斷，認為沒有頂約的價值，更時常傳出勇士有再將他轉讓給別隊的可能性。

今年是維金斯來到勇士第二個完整球季，從他今年季後賽的表現來看似乎已經相當適應勇士體系，尤其在防守端上補足球隊需求。

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