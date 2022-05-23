快訊

拜登承諾「願武力保衛台灣」 白宮緊急回應了

10歲男童逝？ 指揮中心證實剛收到法傳資料

拜登：願意以武力保衛台灣 「這是我們的承諾」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／伸「友誼之手」拉起唐西奇 格林解釋：我不是壞人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊格林對獨行俠唐西奇伸出「友誼之手」，引發討論。 路透
勇士隊格林對獨行俠唐西奇伸出「友誼之手」，引發討論。 路透

勇士隊球星格林（Draymond Green）今天西區決賽第3戰伸出友誼之手，將被自己腳踩到跌倒的獨行俠隊球星唐西奇（Luka Dončić）從地上拉起，這項舉動受到不少討論，賽後記者會也有媒體詢問格林當下想法。

「我很感謝你問我這問題。」格林記者會上先感謝媒體讓他解釋這次動作，他笑說：「每個人都覺得我是壞人，我想我踩到他腳之類，讓他跌倒了，如果我就跑走，這會讓我覺得愧疚，我討厭在球場這樣，所以我幫助他起身。」

「我讓他跌倒了，所以我該幫助他起來。」格林再次強調。他還提到，自己對唐西奇十分欣賞和尊敬，獨行俠球星對比賽也有滿滿熱情，「所以如果我知道是我造成他跌倒，我想幫助他起身是很正確的事情。」

格林今天還是展現一貫個人風格，像是兩次針對裁判戴維斯（Marc Davis）的吹判表達不滿，不過勇士最終仍以109：100帶走勝利，系列賽已取得3勝0敗的「聽牌」絕對優勢，最快台灣時間周三就能拿到總冠軍賽門票。

勇士 獨行俠 Draymond Green Luka Doncic

延伸閱讀

NBA／「楓葉喬丹」維金斯熱血暴扣 受害者唐西奇也驚嘆

NBA／季後賽連4次破40分均落敗 唐西奇：我還在學習

NBA／回應球評諷傳球功力一般般 格林：真的是蠢透了

NBA／基德嘆成也三分敗也三分 唐西奇盼該師法勇士多打籃下

相關新聞

NBA／季後賽連4次破40分均落敗 唐西奇：我還在學習

前一戰轟進42分的唐西奇（Luka Doncic），今天回到主場又砍下40分，其中21分出現在第四節，不過即便他和丁威迪（Spencer Dinwiddie）、布朗森（Jalen Brunson）合力

NBA／「楓葉喬丹」維金斯熱血暴扣 受害者唐西奇也驚嘆

比賽前一天才傳出左腳踝痠痛，這顯然沒影響維金斯（Andrew Wiggins）今（23）日狀態，他不只持續承擔嚴防緊盯唐西奇（Luka Doncic）重任，還在對方面前上演讓觀眾腎上腺素飆升的熱血隔人

NBA／預約FMVP？今年季後賽7次破30分 34歲柯瑞比肩2前輩

柯瑞（Stephen Curry）在今天第3戰中延續過去兩場的穩定表現，全場20投10中包括5記三分球，攻下31分11助攻5籃板，幫助勇士順利搶下3連勝，只差一步就能闖進總冠軍賽。 根據統計，這

NBA／連2戰飆破30率隊聽牌 柯瑞回應唐西奇抖肩舞

柯瑞（Stephen Curry）前一場飆32分率隊贏球，此役再破30大關砍31分，助勇士拿到3比0聽牌優勢，他賽後也談到自己比賽過程，與場邊工作人員擦撞插曲，以及對於唐西奇（Luka Doncic）

NBA／伸「友誼之手」拉起唐西奇 格林解釋：我不是壞人

勇士隊球星格林（Draymond Green）今天西區決賽第3戰伸出友誼之手，將被自己腳踩到跌倒的獨行俠隊球星唐西奇（L...

NBA／勇士連26次系列賽客場勝 穆林：獨行俠沒招了

回到主場後，獨行俠仍無法解決籃板問題，防守端也難以限制柯瑞的穿針引線，加上本身三分命中率低迷，最終仍是讓勇士帶走勝利，系列賽3比0聽牌。 勇士昔日球星穆林（Chris Mullin）在講評時直言

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。