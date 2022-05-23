NBA／伸「友誼之手」拉起唐西奇 格林解釋：我不是壞人

勇士隊球星格林（Draymond Green）今天西區決賽第3戰伸出友誼之手，將被自己腳踩到跌倒的獨行俠隊球星唐西奇（Luka Dončić）從地上拉起，這項舉動受到不少討論，賽後記者會也有媒體詢問格林當下想法。

「我很感謝你問我這問題。」格林記者會上先感謝媒體讓他解釋這次動作，他笑說：「每個人都覺得我是壞人，我想我踩到他腳之類，讓他跌倒了，如果我就跑走，這會讓我覺得愧疚，我討厭在球場這樣，所以我幫助他起身。」

「我讓他跌倒了，所以我該幫助他起來。」格林再次強調。他還提到，自己對唐西奇十分欣賞和尊敬，獨行俠球星對比賽也有滿滿熱情，「所以如果我知道是我造成他跌倒，我想幫助他起身是很正確的事情。」

格林今天還是展現一貫個人風格，像是兩次針對裁判戴維斯（Marc Davis）的吹判表達不滿，不過勇士最終仍以109：100帶走勝利，系列賽已取得3勝0敗的「聽牌」絕對優勢，最快台灣時間周三就能拿到總冠軍賽門票。

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